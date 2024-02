Quanto vale un grammo di oro oggi? Ecco il valore che sorprende tutti

L’oro ha da sempre giocato un ruolo fondamentale nell’ambito economico, essendo considerato un bene di grande valore sin dai tempi antichi. Sebbene la sua importanza abbia subito variazioni nel corso dei secoli, anche una piccola quantità di oro può generare un notevole profitto. Tuttavia, il suo valore non è mai completamente stabile e può subire variazioni nel corso del tempo.

In passato, l’oro era considerato un metallo prezioso di grande valore, essendo stato scoperto prima del rame e vantando caratteristiche di duttilità e resistenza strutturale. Queste proprietà lo hanno reso il simbolo per eccellenza della ricchezza e dello sfarzo. Tuttavia, sebbene l’oro conservi ancora oggi un ruolo importante nell’economia, non è più la risorsa di base, ma resta comunque una risorsa di grande valore.

Il valore di un grammo d’oro dipende dalla sua purezza, poiché l’oro disponibile in commercio non è mai completamente puro. L’oro finanziario, utilizzato nei lingotti e definito a 24 carati o 999 per la sua elevata percentuale di oro puro (99,9%), ha un valore di circa 55 euro al grammo. La variante a 18 carati, conosciuta come 750 e con una purezza leggermente inferiore, supera mediamente i 40 euro al grammo. L’oro da investimento può arrivare a cifre vicine ai 60 euro al grammo e si prevede che mantenga una certa stabilità almeno nella prima metà del 2024.

In conclusione, l’oro resta una risorsa di grande valore e il suo prezzo può variare in base alla purezza e alla domanda di mercato. Sebbene non sia più la risorsa di base nell’economia, continua a mantenere un ruolo importante e a suscitare interesse sia come bene di investimento che come simbolo di ricchezza e prestigio.

