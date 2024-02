Colesterolo alto e ricotta: ecco cosa può succedere – MediaTurkey

La ricotta è un alimento che, contrariamente alla credenza popolare, può essere consumato anche da chi soffre di colesterolemia. Infatti, sebbene i latticini e i formaggi siano solitamente ricchi di grassi saturi e vengano eliminati dalla dieta delle persone con alti livelli di colesterolo, esistono varianti più leggere che possono essere integrate senza problemi. La ricotta, in particolare, contiene una quantità relativamente bassa di colesterolo, rendendola una scelta adatta per chi deve controllare i livelli di colesterolo nel sangue.

Il colesterolo è una sostanza lipidica che fa parte del metabolismo dell’organismo e può essere influenzato anche dall’alimentazione. Quando si parla di colesterolo alto, ci si riferisce spesso ai livelli di LDL, il cosiddetto “colesterolo cattivo”, che può accumularsi nelle arterie e causare problemi cardiovascolari. Tuttavia, è importante sottolineare che non tutto il colesterolo è dannoso e che una moderata quantità può essere assunta senza problemi. La ricotta, sia di mucca che di pecora, contiene una modesta quantità di colesterolo, con valori leggermente inferiori nella variante ovina rispetto a quella vaccina.

La differenza tra la ricotta di mucca e quella di pecora risiede principalmente nel contenuto di colesterolo e grassi. La ricotta di pecora presenta un livello di colesterolo inferiore rispetto a quella di mucca, con una quantità di 42 mg per 100g contro i 57 mg della variante vaccina. Questa differenza può essere attribuita alla composizione del latte, poiché il latte di pecora contiene più grassi monoinsaturi e polinsaturi rispetto al latte di mucca, che è ricco di grassi saturi.

