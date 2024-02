Antonella Clerici chi è: età, vita privata, ex marito, carriera – MediaTurkey

Antonella Clerici è una figura di spicco nel panorama televisivo e giornalistico italiano, con una carriera consolidata grazie a programmi di grande successo come La prova del cuoco e il Festival di Sanremo. La sua versatilità e carisma l’hanno resa un’icona dell’intrattenimento televisivo, con contributi significativi a programmi come Ti lascio una canzone.

Nata il 6 dicembre 1963 a Legnano, Antonella Clerici ha inizialmente intrapreso studi in Giurisprudenza, laureandosi con il massimo dei voti. Tuttavia, la sua strada ha preso una svolta quando ha deciso di dedicarsi alla carriera televisiva, rivelando un talento innato per la comunicazione e l’intrattenimento che l’ha portata al successo.

La carriera televisiva di Antonella Clerici ha avuto inizio nel 1985 a Telereporter, ma è stato nel 1989 che ha ottenuto la sua grande opportunità con la Rai, conducendo programmi sportivi come Dribbling e La Domenica Sportiva. Negli anni successivi, ha condotto programmi di successo come Unomattina, Domenica In e La prova del cuoco, che le hanno garantito un posto di rilievo nel mondo dell’intrattenimento televisivo italiano.

La sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2005 e 2010, insieme ad altre conduzioni di spicco come Ti lascio una canzone e Tutti pazzi per la tele, ha confermato il suo status di conduttrice iconica. Nonostante una breve pausa per dedicarsi alla maternità, Antonella ha continuato a brillare sul piccolo schermo con programmi di successo come The Voice Senior e È sempre mezzogiorno!.

Nella sua vita privata, Antonella Clerici ha vissuto diverse relazioni, tra cui i matrimoni con Giuseppe Motta e Sergio Cossa, entrambi conclusisi con un divorzio. Tuttavia, la sua storia con Eddy Martens ha portato alla nascita di sua figlia Maelle nel 2009, anche se la relazione si è interrotta nel 2016. Attualmente, Antonella è legata sentimentalmente all’imprenditore Vittorio Garrone, con il quale ha iniziato una nuova fase della sua vita.

Oltre alla sua carriera televisiva, Antonella Clerici è stata coinvolta in diverse iniziative e progetti di beneficenza, dimostrando il suo impegno sociale e la sua sensibilità verso le cause importanti. La sua presenza sul piccolo schermo, unita al suo carisma e alla sua professionalità, continua a conquistare il pubblico italiano e a confermarla come una delle figure più amate dell’intrattenimento televisivo.

