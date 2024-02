Filomena Leone, chi è: età, vita privata, la Vita in Diretta, biografia, marito, figli

Filomena Leone è una giornalista italiana nata a Benevento il 14 novembre 1983. Dopo aver frequentato gli studi linguistici, si è laureata in Scienze politiche e ha ottenuto il titolo di giornalista professionista grazie a un Master. Ha iniziato la sua carriera collaborando con diverse testate giornalistiche e si è fatta notare per la sua professionalità e versatilità.

Negli anni ha lavorato per diverse emittenti televisive, diventando inviata di programmi come DiMartedì su La7, Tg5, Matrix e altri programmi Mediaset. Successivamente, è entrata a far parte della redazione di SkyTg24 e ha iniziato a collaborare con il programma La Vita in Diretta, diventando una figura riconoscibile per il pubblico italiano.

Nonostante la sua notorietà professionale, Filomena Leone è molto riservata riguardo alla sua vita privata. È legata alla madre e ha una sorella Federica, oltre a due nipoti di nome Armando e Antonio. Appassionata di sport, pratica discipline come nuoto, kick boxing e pilates.

Vincenzo Galletta è un blogger italiano nato a Milano il 2 settembre 1980. Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Finanza presso l’Università Bocconi, ha deciso di condividere la sua conoscenza attraverso il blog “FinanzInForma.it”. La sua passione per le dinamiche finanziarie si è sviluppata fin da giovane, portandolo a intraprendere una carriera nel mondo della comunicazione digitale.

La versatilità di Vincenzo emerge nel modo in cui affronta argomenti legati al lifestyle. Oltre alla finanza, offre consigli su salute, casa e giardino, convinto che il benessere finanziario sia solo uno degli elementi chiave per una vita appagante. Grazie alla sua capacità di rendere comprensibili i concetti finanziari complessi e di offrire suggerimenti pratici su temi lifestyle, è diventato una figura autorevole nel panorama dei blogger italiani.

Oltre al suo lavoro online, Vincenzo Galletta è spesso invitato come esperto in programmi televisivi e radiofonici, dove continua a diffondere la sua missione di rendere la finanza accessibile a tutti. I suoi articoli e consigli sulla gestione finanziaria responsabile, uniti alle sue riflessioni sul miglioramento dello stile di vita, hanno ispirato numerosi lettori a prendere il controllo delle proprie finanze e a perseguire una vita più equilibrata e appagante.

