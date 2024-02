Ricordi le vecchie lire con il delfino? Ecco il valore oggi: “Assurdo”

Le vecchie lire italiane, in particolare quelle con il delfino, rappresentano un simbolo di nostalgia per molti italiani, essendo state dismesse nel 2002. Nonostante la loro apparente semplicità, queste monete hanno un enorme impatto culturale e collezionistico. Le vecchie 5 lire con il delfino sono state emesse per quasi mezzo secolo e sono ancora comuni, anche se meno utilizzate dagli anni ’80 in poi.

La lira con il delfino era una valuta molto riconoscibile, soprattutto per le generazioni più anziane, e veniva regolarmente coniata fino al 2000. Questa moneta era particolarmente diffusa e rappresentava un simbolo culturale per gli italiani. La variante con il delfino, dal valore di 5 lire, è stata emessa per sostituire la Olivo alla fine degli anni ’40 ed è stata in circolazione fino al 1965. La produzione è poi ripresa fino al 2000, e la moneta è ancora facilmente riconoscibile per il grosso “5” sopra il delfino.

Il lato opposto della moneta presenta la figura di un aratro, simbolo indispensabile per direzionare le imbarcazioni, insieme ai vari simboli di zecca e anno di conio. Realizzata in Italma, una lega comune basata sull’alluminio, questa moneta ha un aspetto semplice ma di grande impatto culturale. Alcuni esemplari di queste vecchie lire possono valere più di qualche euro, come gli errori di conio del 1969 o gli esemplari del 1956, di cui esistono pochissimi pezzi e che possono valere fino a 3500 euro se in condizioni perfette.

