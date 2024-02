Vecchio smarthpone, se hai questo modello rarissimo sei ricco: ecco quanto vale

La telefonia mobile, contrariamente alla telefonia tradizionale, ha radici più recenti, risalenti agli anni ’80 con i primi cellulari portatili come quelli prodotti da Motorola. Il concetto di smartphone, evoluzione del cellulare tradizionale, ha compiuto 30 anni nel 2024. Trovare un modello di smartphone antecedente al 21° secolo può rappresentare non solo un pezzo di storia, ma anche un oggetto di grande valore economico.

La storia della tecnologia multimediale è stata caratterizzata da progressi significativi, sperimentazioni, successi e insuccessi. Lo smartphone, come lo conosciamo oggi, con uno schermo touch e funzioni avanzate, era ancora considerato un concetto arretrato fino a qualche anno fa. Il primo smartphone con schermo touch è stato il Simon dell’IBM, lanciato diversi anni prima dell’Iphone del 2005. Tuttavia, nonostante le innovative funzionalità come l’invio di fax e mail, il Simon non ebbe successo a causa del costo elevato, del peso e dell’autonomia limitata.

Oggi, un IBM Simon in buone condizioni può valere tra i 500 e i 1500 euro, mentre esemplari nuovi e mai aperti possono essere venduti per cifre ancora più elevate. Trovare un Simon in condizioni eccellenti è estremamente raro, e il suo valore è destinato a crescere nel tempo. Gli appassionati valutano questi modelli come oggetti da collezione di grande pregio.

In conclusione, la storia degli smartphone e dei modelli antecedenti rappresenta un capitolo importante nell’evoluzione della tecnologia mobile. Trovare e possedere un modello raro come l’IBM Simon può non solo essere un investimento redditizio, ma anche un pezzo di storia da conservare e valorizzare nel tempo.

