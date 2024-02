Anticipazioni La Promessa 26 Febbraio 2024: dolce attesa?

Nella prossima puntata della serie La Promessa, in onda il 26 Febbraio, Jimena sorprenderà Manuel con una notizia straordinaria: la sua gravidanza. La ragazza esprimerà la sua felicità nell’aspettare un figlio da lui, sperando che questa nuova vita possa guarire le fratture nella loro relazione. Il marchese si troverà diviso tra la possibilità di diventare padre e i suoi sentimenti complessi verso Jimena, una donna che non ama completamente.

Manuel ha preso la decisione di lasciare la tenuta per seguire Don Pedro in Italia e dedicarsi al suo progetto sull’aviazione. Ha confessato le sue intenzioni a Catalina, che, sebbene sconvolta dalla sua partenza, lo ha incoraggiato a seguire le sue passioni. Catalina è consapevole della difficoltà di stare accanto a una donna come Jimena, falsa e bugiarda. Tuttavia, Manuel dovrà riconsiderare i suoi piani quando Jimena gli rivelerà una notizia sconvolgente che cambierà il corso degli eventi per tutti.

A causa della rivelazione di Jimena, Manuel sarà costretto a rinunciare al viaggio in Italia e affrontare la sua situazione coniugale. La moglie gli confesserà di essere incinta, esprimendo la sua felicità nell’attesa di un figlio da lui. Jimena si aggrapperà alla speranza che questa novità possa consolidare il loro legame e guarire le fratture nella loro relazione. Il marchese, pur provando una gioia ambivalente nel diventare padre, sarà preoccupato che questa notizia possa portare ulteriori drammi nella sua vita, legato a una donna che non ama e che lo ha ingannato.

Jana farà una scoperta importante quando scoprirà che Jimena e Manuel aspettano un figlio. Tuttavia, prima di questo, farà una rivelazione significativa a Curro. La ragazza confesserà di aver visto Don Lorenzo ed Elisa baciarsi, rivelando di essere la misteriosa “guardona” che ha scoperto il loro segreto. Jana è convinta che i due nobili stiano nascondendo qualcosa e che siano in combutta da tempo. La domanda ora è: cosa faranno Jana e il giovane conte? Intraprenderanno azioni o inizieranno un’indagine per scoprire la verità?

In conclusione, la prossima puntata della serie La Promessa promette emozioni forti e sconvolgenti per i personaggi principali. Le decisioni prese da Manuel e le rivelazioni fatte da Jimena e Jana porteranno a un cambio drastico nella vita dei protagonisti, mettendo alla prova le loro relazioni e le loro convinzioni. Resta da vedere come Manuel reagirà alla notizia della gravidanza e quali saranno le conseguenze delle rivelazioni di Jana. Non perdere la puntata di domani per scoprire cosa riserverà il destino ai personaggi della Promessa.

