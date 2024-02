Lira italiana con Vittorio Emanuele, se la trovi sei ricco: ecco quanto vale

La transizione dall’Italia monarchica alla Repubblica è stata un momento tumultuoso e fondamentale, culminato con il referendum del 1946 e la nascita della Costituzione Italiana. Questo cambiamento ha comportato anche una trasformazione delle monete, con la lira italiana che ha dovuto adeguarsi al nuovo sistema di stato. Tuttavia, non è raro trovare ancora oggi monete con il volto di Vittorio Emanuele III, uno dei re più longevi e controversi della storia italiana.

Vittorio Emanuele III è stato re per quasi mezzo secolo, dal 1900 al 1946, un periodo segnato da due guerre mondiali. Sebbene inizialmente fosse considerato in modo positivo dopo la prima guerra mondiale, la sua figura è stata successivamente criticata per la sua arrendevolezza di fronte al fascismo durante il Ventennio. Dopo aver abdicato in favore del figlio, Vittorio Emanuele III morì in Egitto nel 1947. Le monete con il suo volto, presenti durante il suo regno, sono ancora oggi oggetto di interesse per i collezionisti.

Le prime monete da 1 lira con il volto di Vittorio Emanuele III furono coniate tra il 1901 e il 1907 e presentano un’immagine dell’aquila sabauda con il simbolo della casa Savoia. Sul lato opposto della moneta è raffigurato il profilo del sovrano con la scritta “VITTORIO EMANUELE III” e il nome dell’autore Speranza. Queste monete possono avere un valore variabile a seconda delle condizioni e della rarità dell’esemplare, con prezzi che oscillano tra i 10 e i 300 euro per esemplari in condizioni eccellenti.

Le monete del 1905 con il volto di Vittorio Emanuele III sono particolarmente rare e possono valere tra i 150 e i 3500 euro se si trovano in condizioni di Fior di Conio. I collezionisti sono disposti a pagare cifre elevate per aggiungere queste rare monete alla propria collezione. Nonostante la fine del regno di Vittorio Emanuele III, le sue monete continuano a suscitare interesse e a essere oggetto di studio e collezionismo.

