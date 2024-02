É sempre mezzogiorno | Ricetta timballo di caserecce con triglie e finocchietto di Fabio Potenzano – MediaTurkey

Il momento perfetto per gustare un piatto ricco e gustoso è sempre mezzogiorno, quando il sole è alto nel cielo. In questa occasione, il neo papà Fabio Potenzano ci propone una ricetta che racconta la Sicilia in ogni suo morso: la timballo di caserecce con triglie e finocchietto. Con un sorriso smagliante ma con qualche ora di sonno in meno, Fabio si mette ai fornelli per preparare questo primo piatto di mare davvero ricco e gustoso. Gli ingredienti semplici ma sapientemente combinati creano un piatto che sa di mare e di tradizione.

Per creare la timballo di caserecce con triglie e finocchietto, sono necessari caserecce, filetti di triglie, finocchietto selvatico, cipolla, aglio, acciughe sott’olio, pinoli, uvetta, concentrato di pomodoro, vino bianco, pangrattato, patate, prezzemolo, arancia, pomodori secchi, farina 00, uova, olio di semi e tanto amore per la cucina siciliana. Il procedimento, sebbene semplice, richiede pazienza e attenzione. In una padella, si fa soffriggere cipolla e aglio in un filo d’olio, aggiungendo acciughe, uvetta e pinoli e lasciando insaporire. Si uniscono i filetti di triglie e si sfuma con il vino bianco, aggiungendo il concentrato di pomodoro, diluendo con acqua di cottura della pasta e unendo il finocchietto già lessato e tritato finemente.

Il sugo viene cucinato per circa 15-20 minuti, poi si scolano le caserecce al dente e si saltano con il sugo di pesce. Una tortiera viene oliata, spolverata con pangrattato tostato e vi si versa la pasta con il sugo, infornando a 180° per 30 minuti. Per accompagnare la timballo, si preparano triglie fritte ripiene con un composto all’arancia e una pastella leggera, servendo il tutto con una crema di patate all’arancia, prezzemolo e pomodori secchi.

Tra un cambio del pannolino e una ninna nanna, Fabio Potenzano regala un piatto che sa di mare e di Sicilia, un piatto che racconta la sua passione per la cucina e la sua gioia nel diventare papà. Gli ospiti potranno gustare ogni morso di questa deliziosa timballo di caserecce con triglie e finocchietto, ringraziando Fabio per aver regalato un pezzo di Sicilia in ogni boccone. Buon appetito!

