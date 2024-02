Conosci i piatti tipici del Trentino-Alto Adige? Questa regione del Nord d’Italia è rinomata per la sua ricca tradizione culinaria. Non solo cibo: la regione è celebre anche per il vino che produce.

L’enogastronomia locale gode delle numerose materie prime di qualità offerte dal territorio: dai vigneti che si arrampicano lungo i pendii soleggiati, producendo vini acclamati a livello internazionale, ai frutteti che regalano mele croccanti e succose, fino alle valli dove pascolano bovini e capre. In questa regione, poi, puoi trovare anche formaggi saporiti, funghi prelibati e selvaggina di montagna.

In questo articolo, elenchiamo alcune delle bottiglie e alcuni dei piatti più tipici, e buoni, del Trentino-Alto Adige.

I vini del Trentino-Alto Adige

Tra i principali vanti della regione emerge sicuramente la produzione vinicola, stimolata da terreno e clima favorevoli. Qui l’esperienza nel settore è consolidata e la tradizione è secolare: diverse le aziende storiche del territorio attive in questo ambito, come, per esempio, la Cantina Roveré della Luna che produce vini trentini da oltre un secolo con metodo e sapienza.

Tra i vini rossi più famosi spiccano il Lagrein, tipico della zona dell’Alto-Adige, e il Teroldego Rotaliano, che viene tipicamente prodotto nella Piana Rotaliana, come suggerisce il nome.

Tra i vini bianchi della zona più rinomati si distinguono il Gewürztraminer e il Müller Thurgau, ma sono molti i vini bianchi trentini celebri.

Assolutamente da provare anche gli spumanti Trento DOC, conosciuti come “Bollicine di montagna”, prodotti secondo un particolare metodo, il metodo classico trentino, che include due fermentazioni in bottiglia.

I primi piatti del Trentino-Alto Adige

Qui i primi piatti sono sostanziosi e gustosi. Tra i tanti, nominiamo:

Canederli : si tratta di grandi gnocchi a base di pane raffermo e latte, realizzabili sia con lo speck che in altre varianti, come le versioni con spinaci o formaggio. I canederli vengono serviti in due modi: o asciutti, conditi con burro fuso e formaggio, o in brodo. Possono anche fungere da contorno nei secondi di carne.

: si tratta di grandi gnocchi a base di pane raffermo e latte, realizzabili sia con lo speck che in altre varianti, come le versioni con spinaci o formaggio. I canederli vengono serviti in due modi: o asciutti, conditi con burro fuso e formaggio, o in brodo. Possono anche fungere da contorno nei secondi di carne. Tortel di patate : consiste in un impasto fritto, a base di patate grattugiate finemente, cipolle, uova e farina.

: consiste in un impasto fritto, a base di patate grattugiate finemente, cipolle, uova e farina. Spätzle : gnocchetti di farina, uova e acqua, molto conosciuti anche nella versione che include gli spinaci nell’impasto. Da servire con burro fuso e formaggio; anche gli Spätzle possono accompagnare i piatti di carne.

: gnocchetti di farina, uova e acqua, molto conosciuti anche nella versione che include gli spinaci nell’impasto. Da servire con burro fuso e formaggio; anche gli Spätzle possono accompagnare i piatti di carne. Zuppa d’orzo: una zuppa nutriente e ricca, preparata con orzo perlato, verdure e, spesso, pancetta o speck.

I secondi piatti del Trentino-Alto Adige

Tra i piatti tipici del Trentino-Alto Adige spiccano diversi secondi di carne. Alcuni dei più comuni sono:

Carne salada : carne di manzo, marinata e speziata, spesso accompagnata da fagioli;

: carne di manzo, marinata e speziata, spesso accompagnata da fagioli; Lucanica trentina : un insaccato di carne suina, proposto sia fresco che affumicato;

: un insaccato di carne suina, proposto sia fresco che affumicato; Gulasch Trentino: è la variante locale del famoso piatto; si tratta di carne di manzo, preparata con cipolla e spezie varie; in questa regione il Gulasch è comunemente accompagnato da una fetta di polenta.

I dolci del Trentino-Alto Adige

Diversi dolci del Trentino-Alto Adige sono prodotti da forno. Alcune delle torte più buone sono:

Sachertorte: si tratta di una torta composta da due fette di pan di spagna al cioccolato, farcita con marmellata di albicocche e ricoperta da cioccolato fondente. Anche se originario di Vienna, questo dolce trova una delle sue migliori interpretazioni nella zona dell’Alto-Adige.

si tratta di una torta composta da due fette di pan di spagna al cioccolato, farcita con marmellata di albicocche e ricoperta da cioccolato fondente. Anche se originario di Vienna, questo dolce trova una delle sue migliori interpretazioni nella zona dell’Alto-Adige. Strudel di mele : forse il dolce più famoso della regione, con radici austriache. È preparato con pasta sfoglia o pasta frolla, riempita di mele tagliate a fettine, uvetta, zucchero, cannella e pinoli. È servito caldo, spesso accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia o panna montata.

: forse il dolce più famoso della regione, con radici austriache. È preparato con pasta sfoglia o pasta frolla, riempita di mele tagliate a fettine, uvetta, zucchero, cannella e pinoli. È servito caldo, spesso accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia o panna montata. Zelten trentino: si tratta di un dolce natalizio tradizionale, un pane dolce dalla consistenza densa; è fortemente aromatizzato con grappa e spezie ed è ricco di frutta secca, come noci, pinoli e mandorle, e di frutta candita.

La scoperta della gastronomia locale, e in questo caso dell’enogastronomia, è parte integrante dell’esplorazione di un’area geografica. I cibi tipici locali fanno parte delle usanze, del passato e delle tradizioni di un luogo e, di conseguenza, sono testimonianze della sua storia e cultura.

Il Trentino-Alto Adige, grazie ai suoi piatti ricchi e vari e ai vini raffinati, offre un’esperienza enogastronomica unica… tra un paesaggio mozzafiato e un’escursione in montagna, regalatevi una cena tipica: non ve ne pentirete!