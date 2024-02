Attenzione alla truffa contactless: ecco come difendersi ed evitarla

Le truffe legate al denaro e ai sistemi di pagamento elettronici rappresentano un pericolo costante per la sicurezza dei nostri dati personali, che possono essere compromessi senza che ce ne accorgiamo. Con la diffusione del pagamento contactless, è importante essere consapevoli dei rischi e delle possibili truffe che possono essere attuate attraverso questo sistema avanzato.

Non esiste un’unica forma definita di truffa, ma piuttosto una serie di comportamenti non etici che possono essere soggetti a continue evoluzioni e adattamenti. È quindi fondamentale essere sempre aggiornati e informati su come difendersi da queste minacce e proteggere le proprie informazioni sensibili.

I sistemi di pagamento elettronici sono diventati sempre più diffusi con l’avvento del Bancomat negli anni ’80 e delle carte di pagamento, inclusi i metodi di pagamento contactless. Queste tecnologie hanno reso più veloci e comode le transazioni finanziarie, ma allo stesso tempo hanno aperto la porta a nuove forme di truffa e frode.

Il pagamento contactless consente di effettuare transazioni digitali senza dover digitare il PIN, rendendo il processo più rapido ed efficiente. Tuttavia, i truffatori hanno sviluppato tecniche sofisticate per rubare denaro tramite questo sistema, come ad esempio l’utilizzo di terminali POS portatili che possono essere programmati per effettuare pagamenti non autorizzati.

Per difendersi da queste truffe, è importante evitare il contatto con sconosciuti sospetti e munirsi di portafogli o portatessere dotati di una protezione RFID per prevenire il furto di dati sensibili. Inoltre, è consigliabile prestare attenzione ai propri movimenti finanziari e monitorare regolarmente le transazioni per individuare eventuali attività fraudolente.

