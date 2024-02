Ricordi questo vecchio cellulare Nokia? Oggi vale una fortuna – FOTO

Nokia è stata una delle aziende più rilevanti nel settore della telefonia mobile, soprattutto negli anni ’90 e nei successivi quindici anni. I vecchi cellulari Nokia rappresentano un pezzo di storia tecnologica, con un eccellente rapporto qualità-prezzo e modelli che hanno influenzato il mercato.

Uno dei modelli più significativi è stato il Nokia della serie Communicator, che ha avuto un impatto importante nell’ambito tecnologico. Questi cellulari non erano solo dei dispositivi di comunicazione, ma veri e propri strumenti ibridi che combinavano funzionalità telefoniche con quelle di un mini computer.

Il primo modello della serie Communicator, il Nokia 9000, era dotato di una tastiera allungata e uno schermo monocolore, ideale per un utilizzo professionale e manageriale. Questo dispositivo offriva diverse modalità di comunicazione, come il Fax, gli SMS, le email e la navigazione Web, anticipando in parte le funzionalità degli attuali smartphone.

Nonostante la serie Communicator non sia stata considerata di tendenza, ha fornito importanti indicazioni per lo sviluppo degli smartphone moderni, in particolare dei dispositivi richiudibili o “foldable”. Il Nokia 9000 è stato il modello più affascinante dal punto di vista tecnologico, e ancora oggi un esemplare ben conservato può valere oltre 550 euro, dimostrando il valore storico di questi dispositivi.

L’attenzione di Nokia per l’innovazione e la qualità ha contribuito a mantenere un forte legame con il mercato professionale, nonostante l’avvento degli smartphone. I modelli della serie Communicator hanno rappresentato un ponte tra i cellulari tradizionali e i dispositivi più avanzati, aprendo la strada a nuove soluzioni tecnologiche.

In conclusione, i vecchi cellulari Nokia, in particolare quelli della serie Communicator, sono dei veri e propri pezzi di storia tecnologica che hanno contribuito a definire il panorama della telefonia mobile. Il valore di questi dispositivi, sia dal punto di vista storico che economico, rimane elevato, dimostrando l’importanza e l’impatto di Nokia nel settore della telefonia mobile.

