Gettone telefonico TIMO anni 30, se lo trovi sei ricco – VALORE UFFICIALE

Il gettone telefonico TIMO degli anni ’30 rappresenta uno dei primi tentativi riusciti di fornire alle utenze private la possibilità di effettuare chiamate telefoniche. In un’epoca in cui ricevere una telefonata era considerato un vero miracolo, i gettoni telefonici hanno rivoluzionato il modo in cui le persone comunicavano tra loro. In Italia, i primi gettoni telefonici sono stati introdotti negli anni ’20, con la Stipel come una delle prime società ad occuparsi della diffusione delle comunicazioni telefoniche. La TIMO, Telefoni Italia Media Orientale, ha iniziato a concepire i propri gettoni nel 1928, conosciuti per il loro logo romboidale distintivo.

Dopo la seconda guerra mondiale, i gettoni TIMO sono stati progressivamente modificati e integrati nel modello unificato a partire dal 1959. Nel 1964, la TIMO è stata incorporata nella SIP, diventando il principale servizio telefonico nazionale in Italia. I gettoni telefonici erano realizzati in diverse leghe metalliche, come il nichelato e lo zamak a base di zinco. Un esemplare raro e ben conservato del 1928 può valere tra i 150 e i 300 euro, mentre un gettone in lega di zamak degli anni ’30 potrebbe superare i 200 euro.

Il valore di un gettone telefonico dipende non solo dallo stato di conservazione, ma anche da dettagli come errori di stampa o caratteristiche particolari che lo distinguono dagli altri. In alcuni casi, queste peculiarità possono far aumentare significativamente il valore del gettone, fino a quadruplicarlo. Gli appassionati di collezionismo e numismatica sono disposti a pagare cifre elevate per esemplari rari e ben conservati, contribuendo a mantenere viva la storia dei primi tentativi di comunicazione telefonica privata.

