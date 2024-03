Giusina in cucina | Ricetta torta al limone di Giusina Battaglia – MediaTurkey

Nelle nuove puntate della serie di Food Network “Giusina in cucina”, la giornalista e appassionata di cucina Giusina Battaglia ha condiviso la sua ricetta della torta al limone, un piatto tipico della cucina siciliana preparato in maniera semplice e casalinga. Questa torta è perfetta per chi ama i sapori freschi e agrumati caratteristici della Sicilia.

Per preparare la torta al limone, sono necessari 4 uova, 150 g di zucchero, 500 g di ricotta vaccina, succo e scorza di 1 limone, 150 g di farina 00, 50 g di farina di mandorle e 1 bustina di lievito per dolci. Per la glassa, servono 400 g di zucchero a velo e succo e scorza di 1 limone.

Il procedimento per preparare la torta inizia montando le uova con lo zucchero fino a renderle chiare e spumose. Successivamente, si aggiunge la ricotta gradualmente e si continua a montare fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso. Si incorpora il succo e la scorza di limone, seguiti dalle farine e dal lievito setacciati. L’impasto viene trasferito in una tortiera imburrata ed infarinata e cotto in forno a 160°C per circa un’ora.

Una volta fredda, la torta viene ricoperta con la glassa preparata mescolando lo zucchero a velo con il succo e la scorza di limone fino ad ottenere un composto cremoso e lucido. La glassa viene versata sulla superficie della torta, creando una deliziosa copertura profumata al limone.

Le ricette di Giusina Battaglia sono disponibili nel suo nuovo libro e sul suo sito web giusinaincucina.com. Non perdete le prossime puntate di “Giusina in cucina” per scoprire altre ricette tradizionali siciliane preparate con passione e semplicità. Buon appetito!

