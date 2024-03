É sempre mezzogiorno | Ricetta muffin alla pizza di Daniele Persegani – MediaTurkey

In questo giovedì di inizio marzo, Daniele Persegani ci propone una deliziosa e originale ricetta: i muffin alla pizza. Questo piatto è perfetto per una cena informale davanti alla tv o per un pranzo veloce e gustoso. Gli ingredienti necessari per preparare i muffin alla pizza sono la farina 0, l’acqua, l’olio extravergine di oliva, il lievito per salati, il sale, la salsa di pomodoro, la mozzarella, il prosciutto cotto, l’origano secco, i funghetti sott’olio, i carciofini sott’olio, la ricotta vaccina, l’olio, il sale e il pepe.

La preparazione dei muffin alla pizza inizia mescolando la farina con l’olio, il lievito per salati, il sale e l’acqua fino ad ottenere un composto omogeneo simile alla pasta della pizza. Successivamente, si condisce la passata di pomodoro con olio, sale e origano. Gli stampini per muffin vengono unti e l’impasto viene diviso in 10 parti uguali, steso e inserito negli stampini. Si aggiunge la salsa di pomodoro, i carciofini, il prosciutto cotto, la mozzarella e altri ingredienti a piacere. Si copre il ripieno con un altro dischetto di impasto e si spalma la superficie con un po’ di salsa.

I muffin alla pizza vengono infornati a 180° per circa 30 minuti. Una volta cotti e raffreddati, possono essere congelati e poi riscaldati in forno prima di essere serviti. Per una presentazione più raffinata, si può lavorare la ricotta a crema con olio, sale e pepe e decorare ogni muffin con un ciuffo di crema. Questa ricetta di Daniele Persegani è un’idea creativa e gustosa per gustare tutto il sapore della pizza in un formato divertente e pratico.

Non perdete i video delle ricette di “È sempre mezzogiorno” su RaiPlay per scoprire altre proposte culinarie deliziosamente originali.

