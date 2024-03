É sempre mezzogiorno | Ricetta bombette due gusti di Antonella Ricci – MediaTurkey

Nella puntata di É sempre mezzogiorno dedicata al mondo femminile, la chef Antonella Ricci ha presentato una ricetta che unisce tradizione e creatività: le bombette due gusti. I sapori intensi e irresistibili di questo piatto ispirato alla cucina salentina promettono di conquistare il palato di chiunque le assaggi. Gli ingredienti necessari per preparare le bombette sono numerosi e includono capocollo, pecorino, capperi, prezzemolo, pangrattato, pancetta, caciocavallo, salvia, pistacchi, pomodori, zucchine, peperone rosso, cipolla, vincotto, olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Per accompagnare le bombette, l’insalata proposta da Antonella Ricci include soncino, pompelmo rosa, zucchero, pepe rosa, olio e sale.

Il procedimento per la preparazione delle bombette è abbastanza semplice ma richiede un po’ di manualità. Per il primo ripieno, si frullano capperi, pecorino e prezzemolo, si distribuisce il composto su ogni fetta di capocollo e si arrotola il tutto passando gli involtini nel pangrattato. Per il secondo ripieno, si adagia sulla fetta di capocollo pancetta, caciocavallo e salvia, si arrotola il tutto e si passa gli involtini nella granella di pistacchi. Gli involtini vengono poi infilzati su stecchi da spiedino e cotti in forno. Antonella Ricci propone degli spiedini di verdure conditi con una salsa a base di vincotto, olio, sale e pepe per accompagnare le bombette, mentre l’insalata di soncino e pompelmo rosa, condita con olio, sale e pepe rosa, completa il piatto in modo fresco e leggero.

Le bombette due gusti di Antonella Ricci sono ideali per un pranzo estivo o per un aperitivo sfizioso in compagnia. Grazie alla combinazione di sapori e alla presentazione accattivante, conquisteranno sicuramente tutti i commensali. Se si desidera replicare la ricetta, il video della puntata di É sempre mezzogiorno è disponibile su RaiPlay per ispirazione e guida. Buon appetito!

