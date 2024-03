É sempre mezzogiorno | Ricetta sedanini con salsa di carciofi provola e patate di Chloe Facchini – MediaTurkey

Il programma televisivo “È sempre mezzogiorno” ha presentato una deliziosa ricetta preparata da Chloe Facchini, una cuoca emiliana conosciuta per la sua determinazione e coraggio. La ricetta proposta è quella dei sedanini con salsa di carciofi, provola e patate, perfetta per un pranzo gustoso e ricco di sapori.

Per preparare questa prelibatezza, sono necessari 400g di sedanini, 6 carciofi, 250g di provola affumicata, 300ml di brodo vegetale, 1 cipolla, 2 patate, 1 spicchio d’aglio, timo e rosmarino. Il procedimento inizia con la preparazione della salsa: si fa rosolare la cipolla affettata in una padella con un filo d’olio, poi si aggiungono i carciofi affettati e si lasciano rosolare per circa 10 minuti. Successivamente, si aggiunge il brodo e si lascia cuocere per altri 15 minuti, dopodiché i carciofi vengono frullati fino a ottenere una crema omogenea.

In una padella a parte, si scalda olio con aglio tritato e si aggiungono le patate a dadini e un carciofo affettato. Dopo circa 10 minuti di cottura, si aggiunge la pasta cotta e si salta in padella con le patate e la provola a pezzettoni. Infine, si aggiunge la crema di carciofi e si continua a saltare per amalgamare tutti gli ingredienti.

Questa ricetta rappresenta un connubio perfetto di sapori e consistenze, ideale per un pranzo speciale o per sorprendere gli ospiti con un piatto unico e gustoso. Il video completo della preparazione è disponibile su RaiPlay, per seguire passo dopo passo la realizzazione di questa delizia culinaria firmata da Chloe Facchini.

In conclusione, la ricetta dei sedanini con salsa di carciofi, provola e patate è un’eccellente proposta culinaria da includere nel proprio repertorio di piatti preferiti. Provate a prepararla e lasciatevi conquistare dai sapori autentici e genuini di questo piatto tradizionale rivisitato con creatività e maestria da Chloe Facchini. Buon appetito!

