I Fatti Vostri | Ricetta muffin mimosa di Ernst Knam – MediaTurkey

Il celebre programma televisivo “I fatti Vostri” offre spesso spazi dedicati alla cucina e alla pasticceria, e in una puntata del venerdì ha ospitato il noto cioccolatiere Ernst Knam che ha condiviso la sua ricetta dei muffin mimosa. La preparazione di questi deliziosi dolcetti richiede ingredienti come uova, zucchero, limoni, latte, olio, farina e lievito per dolci per la base, e succo di limone, uova, zucchero e burro per la crema.

Il procedimento per preparare i muffin mimosa è abbastanza semplice. Si inizia montando leggermente le uova intere, i tuorli e lo zucchero in una ciotola. Successivamente si aggiungono il latte, l’olio di semi, la scorza grattugiata di limone, la farina e il lievito per dolci, mescolando fino ad ottenere un impasto liscio. L’impasto viene poi distribuito nei pirottini per muffin e infornato a 175°C per circa 20 minuti.

Per la crema, si scioglie il burro in un pentolino e si aggiungono il succo di limone, lo zucchero e le uova, mescolando sul fuoco basso fino a raggiungere il primo bollore. Una volta pronta, la crema viene lasciata raffreddare. Una volta che i muffin sono cotti, si scava il centro di ognuno e si farcisce con la crema fredda, formando una montagnola di crema. Infine, si decorano i muffin con dei dadini della stessa preparazione.

Questa ricetta dei muffin mimosa di Ernst Knam è ideale per stupire i propri ospiti con un dolce raffinato e gustoso. È un’ottima opzione per una merenda speciale o per concludere una cena in modo delizioso. La combinazione di sapori e consistenze tra la base soffice dei muffin e la crema fresca e limonosa rende questo dolce davvero irresistibile per chiunque lo assaggi.

Ernst Knam, noto per la sua maestria nella lavorazione del cioccolato e dei dolci, ha condiviso questa ricetta durante la sua partecipazione al programma televisivo “I fatti Vostri”, dimostrando la sua passione per la pasticceria e la sua capacità di creare piatti raffinati e apprezzati. Grazie alla sua esperienza e alla sua creatività, ha reso accessibile a tutti la possibilità di preparare un dolce gourmet come i muffin mimosa, permettendo a chiunque di deliziare il palato con un’esplosione di sapori e profumi.

In conclusione, i muffin mimosa di Ernst Knam sono un’ottima scelta per chiunque desideri sorprendere con un dolce unico e prelibato. La semplicità della preparazione unita alla bontà del risultato finale rendono questa ricetta un must da provare per gli amanti della pasticceria e del buon cibo in generale. Grazie alla condivisione di ricette come questa, la cucina diventa un’arte accessibile a tutti, permettendo di sperimentare e creare piatti deliziosi da gustare in compagnia di amici e familiari. Buon appetito!

