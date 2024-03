Anticipazioni Un Posto al sole dal 11 al 15 Marzo 2024: Fervono i preparativi per Rossella

Un posto al Sole è una serie televisiva che mescola enigmi e realtà nascoste con momenti divertenti e sentimentali. Nelle anticipazioni dal 11 al 15 Marzo 2024, Alberto è convinto di riconquistare Clara, ma la ragazza ha dei dubbi sul suo futuro e una rivelazione potrebbe cambiarle la vita. Nel frattempo, Rosa pensa che Clara le abbia voltato le spalle senza sapere cosa la ragazza stia affrontando. Clara decide di comunicare delle novità a Eduardo in prigione e riceve una grande sorpresa durante un addio al nubilato organizzato per lei. Rossella, nel mezzo di una tentazione repressa, si prepara al matrimonio nonostante le agitazioni causate da Nunzio.

Diego, determinato a cambiare la sua vita, lo comunica a suo padre mentre Ida si sente tesa riguardo alla convivenza nella casa Ferri. Guido, dopo momenti di preoccupazione, sembra reagire negativamente alle attenzioni di sua moglie, Mariella. Manuela è sconvolta dalla notizia del ritorno di Niko e Valeria insieme. Durante una sessione con lo psicologo, Filippo e Serena scoprono che Irene stava usando di nascosto il vecchio telefono di sua madre, portando la coppia a riflettere sui pericoli dei social network.

Nelle anticipazioni dal 11 al 15 Marzo 2024, Marina riflette sulla maternità tardiva mentre Ida riceve una chiamata sulla salute di suo padre. Diego cerca di sostenere Ida, ma lei si chiude emotivamente. Roberto e Marina vigilano su di lei per evitare coinvolgimenti sentimentali con Diego. Durante la vacanza di Niko, ci sono cambiamenti nei programmi e a Napoli, Manuela combatte la gelosia per il ragazzo mentre Jimmy reagisce al cambiamento del padre. Rosa prende una decisione sorprendente nella sua vita e nasce un’amicizia tra Luca e Manuel. Filippo e Serena consultano uno psicologo su Irene mentre inizia la convivenza tra Alberto e Clara. Eduardo cerca di contattare Clara senza conoscere il suo trasferimento e Mariella cerca vendetta contro la pigrizia di Guido.

