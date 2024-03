La ricetta del ciambellone soffice di ricotta di Diego Scaramuzza – MediaTurkey

Il ciambellone soffice di ricotta di Diego Scaramuzza è una deliziosa proposta per la colazione o la merenda, particolarmente apprezzata per la sua consistenza morbida e profumata. Questa ricetta, con l’assenza di burro, è stata condivisa durante una puntata di “Geo” e ha subito catturato l’attenzione per la sua bontà. Per preparare questo dolce, avrai bisogno di farina, ricotta, fecola di patate, uova, zucchero, olio di semi, lievito per dolci e limone.

Il procedimento per realizzare il ciambellone inizia montando le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi l’olio a filo e la scorza grattugiata di limone, quindi incorpora la ricotta setacciata e mescola fino ad ottenere una consistenza liscia. Aggiungi poi la farina e la fecola setacciate insieme, mescolando bene, e infine incorpora il lievito. Trasferisci il composto nello stampo da ciambella precedentemente imburrato ed infarinato e cuoci in forno a 170°C per circa 45 minuti, verificando la cottura con uno stecchino.

Una volta pronto, il ciambellone può essere gustato da solo o accompagnato da una quenelle di gelato o crema di ricotta. Questo dolce è perfetto per chi ama i sapori autentici e genuini, e sarà sicuramente apprezzato da tutta la famiglia. La sofficità della ricotta conferisce al ciambellone una consistenza unica, mentre il profumo di limone aggiunge una nota fresca e agrumata che lo rende irresistibile.

La semplicità degli ingredienti e la facilità di preparazione rendono questa ricetta adatta anche a chi non è esperto in cucina ma desidera comunque deliziarsi con un dolce fatto in casa. Il ciambellone di ricotta di Diego Scaramuzza è un’ottima alternativa ai dolci industriali, più leggero e genuino, perfetto per essere gustato in qualsiasi momento della giornata.

Con la sua consistenza soffice e umida, il ciambellone di ricotta conquista il palato di chi lo assaggia, regalando momenti di dolcezza e piacere. La sua bontà è resa ancora più speciale dalla freschezza degli ingredienti utilizzati, che conferiscono al dolce un sapore autentico e genuino. Grazie alla ricotta, il ciambellone risulta particolarmente leggero e digeribile, perfetto per chi cerca un dolce non troppo pesante ma comunque goloso.

In conclusione, il ciambellone soffice di ricotta di Diego Scaramuzza è una proposta golosa e genuina, perfetta per chi ama i dolci fatti in casa e desidera deliziarsi con un dolce autentico e gustoso. Provalo e lasciati conquistare dalla sua bontà e dalla sua semplicità, che lo rendono un dolce irresistibile per ogni occasione. Buon appetito!

