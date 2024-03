Il rinomato chef Roberto Valbuzzi fa il suo ritorno dopo un lungo periodo di assenza per deliziare i suoi fan con una ricetta internazionale perfetta per la primavera: la caesar salad. Questo piatto fresco e leggero è l’ideale per accogliere la stagione più colorata dell’anno.

Gli ingredienti necessari per preparare la caesar salad primaverile includono lattuga, formaggio, pane raffermo, piselli novelli, carote di diversi colori, finocchietto selvatico, zenzero, petto di pollo, fecola di patate, farina 00, birra chiara, cornflakes e olio per friggere. Per la salsa, servono tuorlo, limone, senape, acciughe, salsa worcestershire, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

La preparazione della salsa è piuttosto semplice: si devono sciogliere le acciughe in padella con un filo d’olio, quindi mescolarle con tuorlo d’uovo, succo e scorza di limone, senape, salsa worcestershire e olio extravergine d’oliva. In un’altra padella, si possono tostare i crostini di pane con formaggio grattugiato. Per la pastella del pollo, si mescola la birra chiara con la farina e la fecola, si immerge il petto di pollo nella pastella e poi nei cornflakes, e infine si frigge in olio caldo. Le carote vengono affettate con un pelapatate e condite con olio, sale e zenzero.

Per comporre la caesar salad, si crea una base di lattuga nel piatto da portata e si dispongono sopra le carote condite, i piselli bolliti, i crostini, il formaggio grattugiato e il pollo fritto a striscioline. Infine, il tutto viene irrorato con la salsa preparata in precedenza. Questa deliziosa caesar salad primaverile di Roberto Valbuzzi unisce freschezza e gusto in modo perfetto, rendendola ideale per un pranzo leggero e gustoso. Per scoprire altre prelibatezze culinarie del talentuoso chef, non perdete i video delle ricette di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta caesar salad primaverile di Roberto Valbuzzi – MediaTurkey