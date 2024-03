É sempre mezzogiorno | Ricetta rigatoni al pesto di pomodori secchi di Giusina Battaglia – MediaTurkey

I rigatoni al pesto di pomodori secchi di Giusina Battaglia sono un primo piatto ricco di sapori e profumi siciliani, perfetto per chi desidera una ricetta semplice ma gustosa. La cuoca Giusina Battaglia ha creato una delizia che porta in tavola tutto il gusto del Mediterraneo, con ingredienti freschi e genuini.

La preparazione di questa ricetta richiede pochi passaggi e ingredienti facilmente reperibili. Tra gli ingredienti principali troviamo i rigatoni, la salsiccia, i pomodori secchi, il caciocavallo grattugiato, la ricotta, il vino rosso, il cipollotto, lo zafferano, il pangrattato, la menta e il basilico freschi, la granella di pistacchi, l’olio, il sale e il pepe. Questi ingredienti si combinano in modo armonioso per creare un pesto cremoso e saporito che farà innamorare il palato di chiunque lo assaggi.

La cottura dei rigatoni avviene in acqua e zafferano, per conferire alla pasta un tocco di colore e aroma. Nel frattempo, si prepara il condimento a base di salsiccia sbriciolata, cipollotto soffritto, vino rosso e un pesto cremoso ottenuto frullando i pomodori secchi, il formaggio grattugiato, la ricotta, il basilico fresco e altri ingredienti. La mollica di pane viene tostata in padella con olio, farina di pistacchi e caciocavallo grattugiato per aggiungere croccantezza al piatto.

Una volta pronti, i rigatoni vengono saltati in padella con il condimento di salsiccia e pesto, ottenendo così un piatto ricco di sapori e consistenze diverse. Per completare la presentazione, si spolvera il piatto con pangrattato tostato e granella di pistacchi, conferendo un tocco croccante e aromatizzato.

Questa ricetta di Giusina Battaglia è perfetta per un pranzo veloce ma gustoso, che saprà conquistare i palati più esigenti. Se desideri scoprire altre deliziose ricette come questa, non esitare a consultare i video disponibili su RaiPlay della rubrica “É sempre mezzogiorno”. Buon appetito!

