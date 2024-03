Frutta o verdura, che cos’è il cetriolo? Ecco la risposta – MediaTurkey

I cetrioli sono un alimento molto conosciuto in tutto il mondo, ma spesso sorge la domanda se siano da considerare frutta o verdura. Dal punto di vista botanico, un frutto è il prodotto che contiene i semi e matura dal fiore della pianta, mentre una verdura è un termine generico che include tutte le parti commestibili della pianta. I cetrioli rientrano nella categoria dei frutti perché contengono semi e maturano dal fiore della pianta di cetriolo.

Dal punto di vista culinario, le verdure sono spesso più dure e dal gusto meno intenso, adatte per essere cotte in varie ricette, mentre i frutti hanno una consistenza morbida e possono essere consumati crudi o utilizzati nei dolci. I cetrioli, per esempio, sono croccanti e dissetanti, adatti sia al consumo crudo che per la preparazione di sottaceti. Per questo motivo vengono spesso considerati verdure, anche se botanicamente sono frutti.

Nelle linee guida dietetiche che consigliano di consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, i cetrioli sono classificati come verdura da insalata. È importante consumare una varietà di frutta e verdura per raggiungere le quantità consigliate e garantire un adeguato apporto di sostanze nutritive. Ricordate che una porzione di cetriolo per gli adulti è di circa 5 cm.

In conclusione, i cetrioli possono essere considerati sia frutta che verdura a seconda del punto di vista botanico o culinario. Sono un alimento versatile e nutriente, adatto sia per essere consumato crudo che per essere utilizzato in diverse ricette. Assicuratevi di includere cetrioli e altre verdure nella vostra dieta quotidiana per mantenere uno stile di vita sano e bilanciato.

