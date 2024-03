Anticipazioni La Promessa 15 Marzo 2024: attenzione a Jana

Nel prossimo episodio de La Promessa, in onda il 15 Marzo 2024, Curro avverte Jana di rimanere vigile. È fondamentale che Jana non si lasci distrarre da Don Lorenzo e che sia estremamente cauta nei suoi confronti. Il Conte è convinto che chiunque abbia visto il bacio tra lui ed Elisa sia un membro del personale domestico, e vuole scoprire l’identità di questa persona.

Don Lorenzo ha compiuto una mossa astuta, riacquistando e restituendo la spilla rubata da Cruz a Catalina per finanziare la sua festa di compleanno. Con questo gesto, il conte pensa di aver stretto il controllo su Catalina e di guadagnarsi la sua fiducia. Ciò gli permetterà di accedere più facilmente agli affari della famiglia Lujàn. Tuttavia, c’è ancora un ostacolo da superare: individuare e silenziare chiunque abbia assistito al bacio tra lui ed Elisa.

Lorenzo si trova in una situazione delicata, poiché non ha ancora scoperto chi abbia visto il bacio con Elisa. Questo enigma lo tormenta, poiché teme che la sua reputazione e la sua posizione sociale siano a rischio se la relazione con la baronessa venisse alla luce. Le conseguenze potrebbero essere devastanti per lui, con la possibilità di essere visto come il responsabile dei disastri che hanno colpito la marchesa.

Nonostante le difficoltà, Lorenzo è determinato a proteggere i suoi interessi e a ottenere il pieno controllo sull’eredità del barone defunto. Sa che la chiave per raggiungere questo obiettivo è rimanere accanto alla donna che detiene il potere economico, garantendosi così un futuro prospero e consolidando la sua posizione di potere.

La preoccupazione di Lorenzo per l’accaduto lo porta a confidarsi con Curro, esprimendo la sua determinazione nel trovare chi lo ha sorpreso. Curro, preoccupato per la sicurezza di Jana, la avverte di stare in guardia nei confronti del conte, sempre più malvagio e minaccioso. Jana promette di essere vigile e di non farsi prendere alla sprovvista, né da Lorenzo né da Elisa.

In conclusione, le prossime anticipazioni de La Promessa promettono colpi di scena e tensione, con Don Lorenzo determinato a proteggere i suoi segreti e a ottenere il controllo completo sull’eredità della famiglia Lujàn. Jana si trova in una posizione delicata, costretta a difendersi dagli inganni e dalle minacce del conte. Sarà interessante vedere come la situazione si evolverà e quali saranno le conseguenze per i personaggi coinvolti.

