É sempre mezzogiorno | Ricetta millefoglie agli asparagi di Daniele Persegani – MediaTurkey

Il programma di cucina di Rai1, É sempre mezzogiorno, è un appuntamento fisso per molti italiani durante l’ora di pranzo. Uno dei chef che si distingue per la sua passione e allegria è Daniele Persegani, un talentuoso chef emiliano che sa conquistare il pubblico con le sue ricette ricercate e creative.

In una delle ultime puntate, Daniele ha presentato una ricetta particolarmente intrigante: la millefoglie agli asparagi. Questo piatto elegante e scenografico è perfetto per occasioni speciali o per una cena raffinata. Gli ingredienti necessari per preparare questa prelibatezza includono asparagi, prosciutto crudo, mascarpone, panna fresca, formaggio grattugiato, tuorli d’uovo, timo limonato, burro, latte, olio, sale e pepe.

La preparazione della millefoglie agli asparagi richiede un po’ di pazienza e attenzione, ma il risultato finale è sicuramente degno di nota. Si inizia stendendo la pasta sfoglia su una teglia con carta forno, bucherellandola con una forchetta e spennellandola con latte prima di cospargerla di parmigiano grattugiato e infornarla a 200° fino a quando diventa dorata e croccante.

Nel frattempo, si prepara il ripieno: gli asparagi vengono tagliati a pezzi e rosolati in padella con un filo d’olio, mentre il prosciutto crudo viene tagliato a striscioline e rosolato fino a diventare croccante. In una ciotola, si mescola il mascarpone con la panna fino a ottenere una crema densa, a cui si aggiunge il formaggio grattugiato e il timo limonato.

Una volta pronta la crema, si inizia a comporre la millefoglie: si alternano strati di sfoglia, crema, asparagi e prosciutto croccante fino ad esaurire gli ingredienti, terminando con uno strato di sfoglia, crema e tuorli d’uovo sbriciolati come decorazione. La millefoglie agli asparagi di Daniele Persegani è pronta per essere gustata e apprezzata da tutti gli amanti della buona cucina, con una combinazione di sapori intensi e contrastanti che esplodono in bocca ad ogni morso.

Se desiderate replicare questa ricetta a casa vostra, potete trovare il video della puntata di É sempre mezzogiorno su RaiPlay, dove Daniele guiderà passo dopo passo nella preparazione di questa millefoglie indimenticabile. Buon appetito!

