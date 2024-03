É sempre mezzogiorno | Ricetta kebab alla caprese di gemelli Billi – MediaTurkey

Nella puntata di questa settimana di É sempre mezzogiorno, il giovedì è stato dedicato alla presenza speciale di Simona Ventura, nota personalità dello spettacolo italiano. Durante il programma, Simona ha avuto l’opportunità di assistere alla preparazione di una ricetta unica proposta dai gemelli Billi: il kebab alla caprese.

Per realizzare questo piatto gustoso sono necessari diversi ingredienti, tra cui carne di pollo e vitello, pomodori ramati, burrata, cipolla, aglio, limoni, acqua, spezie varie, farina, yogurt greco, aceto balsamico, olio extravergine di oliva e mele. Il procedimento inizia con la preparazione della piadina, mescolando la farina con l’acqua e altri ingredienti per ottenere dei dischi sottili che verranno cotti in padella.

Successivamente, la carne di pollo e vitello viene tagliata a straccetti e marinata con diverse spezie e condimenti, tra cui limone, olio, basilico, prezzemolo e aglio. Dopo una notte di riposo in frigorifero, la carne viene infilzata su uno spiedo insieme a fette di mela e cotta in forno per un tempo determinato. Nel frattempo, si prepara una salsa con yogurt greco, aceto balsamico e olio, e si lascia marinare la cipolla nell’acqua e succo di limone.

Una volta pronta la carne, si compone il kebab aggiungendo pomodori, mozzarella, cipolla marinata e salsa balsamica sulla piadina, arrotolando il tutto per creare il piatto finale. La ricetta proposta dai gemelli Billi è un mix di tradizione e innovazione che promette di soddisfare i gusti di chiunque la assaggi. Il video della preparazione di questa e altre ricette è disponibile su RaiPlay per chiunque voglia cimentarsi in cucina.

In conclusione, il kebab alla caprese è una proposta culinaria originale e gustosa che unisce sapori tradizionali in modo innovativo. La presenza di Simona Ventura nel programma ha reso l’esperienza ancora più divertente e coinvolgente, offrendo agli spettatori l’opportunità di scoprire nuove ricette e approfondire le proprie conoscenze culinarie. Con ingredienti semplici ma selezionati con cura, il kebab alla caprese si rivela una scelta ideale per un pranzo o una cena speciale, da gustare in compagnia o da soli. Buon appetito a tutti coloro che decideranno di provare questa prelibatezza in cucina!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta kebab alla caprese di gemelli Billi – MediaTurkey