Il programma televisivo “I Fatti Vostri”, condotto da Tiberio Timperi ed Anna Falchi, ospita regolarmente segmenti dedicati alla pasticceria. In una delle puntate più recenti, il famoso cioccolatiere Ernst Knam ha condiviso con il pubblico la sua ricetta per preparare dei deliziosi panini dolci all’uvetta e cioccolato.

Gli ingredienti necessari per realizzare questa prelibatezza includono 700 g di farina manitoba, 400 ml di latte, 1 uovo, 130 g di zucchero, 15 g di lievito di birra, 50 g di burro e 5 g di sale. Il procedimento inizia mescolando la farina con il lievito fresco sbriciolato, lo zucchero e il latte in una ciotola, per poi aggiungere l’uovo e il sale e impastare fino a ottenere una consistenza liscia ed omogenea. Dopo aver lasciato l’impasto lievitare fino al raddoppio del volume, si aggiunge l’uvetta rinvenuta in acqua o rum, la scorza grattugiata di arancia e limone e il cioccolato fondente in scaglie o gocce, mescolando bene.

Successivamente, si divide l’impasto in 12 palline uguali, si arrotondano e si posizionano in una teglia rettangolare per lievitare nuovamente fino al raddoppio. Si prepara una pastella densa con farina setacciata e acqua, che viene messa in una sacca da pasticcere per disegnare delle croci sui panini lievitati. Infine, i panini vengono cotti in forno caldo e statico a 180°C per circa 25 minuti e una volta sfornati vengono spennellati con confettura di albicocche diluita con acqua.

Questa ricetta dei panini dolci all’uvetta e cioccolato di Ernst Knam è un’ottima scelta per una colazione o una merenda golosa. Il gusto inconfondibile di questi dolcetti saprà sicuramente deliziare il palato di chiunque li assaggi. Non esitare a provare a prepararli e a concederti un momento di dolcezza e piacere culinario.

Continua a leggere su MediaTurkey: I Fatti Vostri | Ricetta panini dolci uvetta e cioccolato di Ernst Knam – MediaTurkey