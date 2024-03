I succhi di frutta fanno ingrassare? Ecco cosa dicono i nutrizionisti – MediaTurkey

I succhi di frutta sono bevande molto popolari, spesso considerate un’alternativa più salutare rispetto alle bevande gassate e zuccherate. Tuttavia, alcuni nutrizionisti avvertono sull’eccessivo consumo di succhi di frutta, soprattutto nei bambini, poiché potrebbe aumentare il rischio di obesità e danneggiare la salute dei denti. È importante quindi consumarli con moderazione e preferire quelli senza aggiunta di zuccheri, all’interno di una dieta equilibrata e variegata.

I succhi di frutta non sono dannosi di per sé, ma è fondamentale essere consapevoli del contenuto nutrizionale e controllare l’apporto di zuccheri. Bere un succo non equivale a consumare il frutto intero, quindi è importante educare i bambini a riconoscere il sapore e la consistenza della frutta fresca. È essenziale tenere sotto controllo l’assunzione complessiva di zuccheri durante la giornata e integrare i succhi di frutta in modo occasionale e non come sostituti della frutta intera.

Le proprietà nutritive dei succhi di frutta al 100% sono simili a quelle della frutta da cui sono ottenuti, contenendo acqua, potassio, vitamina C e acido folico. Tuttavia, la fibra e gli zuccheri sono due elementi su cui bisogna prestare particolare attenzione. La fibra è fondamentale per la salute intestinale e contribuisce alla prevenzione di malattie cardiovascolari e tumori, ma gli estratti di frutta sono poveri di fibra. Anche senza zuccheri aggiunti, i succhi di frutta contengono naturalmente gli zuccheri della frutta, come il fruttosio.

Secondo la Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), una porzione di 200 ml di succo di frutta contiene in media 24 grammi di zuccheri. È quindi facile superare questo limite, soprattutto se si consumano bevande diverse dall’acqua. È consigliabile bere i succhi di frutta in quantità limitate, non come sostituti della frutta intera, e assicurarsi un adeguato apporto di fibra da verdure, frutta fresca, legumi e cereali integrali. Evitare di berli come alternativa all’acqua e di combinarli con altre bevande zuccherate durante la giornata.

In conclusione, i succhi di frutta possono far parte di una dieta equilibrata se consumati con moderazione e consapevolezza. È importante educare i più piccoli sul consumo consapevole di succhi di frutta e promuovere una dieta variegata e ricca di nutrienti. Prestare attenzione al contenuto di zuccheri e integrare i succhi di frutta in modo sano e equilibrato può favorire una salute ottimale e prevenire rischi per la salute a lungo termine.

