Gallette di riso: ecco perché non bisogna mangiarne troppe – MediaTurkey

Un’alimentazione equilibrata è fondamentale per mantenere uno stile di vita sano e prevenire malattie croniche. Le gallette di riso sono spesso considerate un’opzione salutare per snack e diete ipocaloriche, ma non tutti apprezzano il loro sapore e consistenza. La lavorazione delle gallette attraverso l’estrusione, che coinvolge alte temperature e pressione, può influire sulle proprietà nutritive del riso, riducendo fibre, sali minerali e vitamine.

Studi hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla presenza di sostanze potenzialmente tossiche e cancerogene nelle gallette di riso. L’acrilammide, un prodotto chimico formatosi durante la cottura ad alte temperature di alimenti ricchi di amidi, è stato identificato come una potenziale sostanza cancerogena. Inoltre, l’arsenico, un contaminante diffuso presente sia in natura che a causa dell’attività umana, può essere presente in varie forme, tra cui quelle considerate più tossiche che si trovano spesso nelle falde acquifere.

È importante prestare attenzione alla quantità di gallette di riso consumate, considerando gli effetti della lavorazione e la possibile presenza di sostanze nocive. Una varietà di alimenti integrali e naturali può essere una scelta più equilibrata per garantire un apporto nutrizionale completo. È consigliabile consultare un professionista della salute o un nutrizionista per valutare le proprie abitudini alimentari e apportare eventuali modifiche per mantenere uno stile di vita sano e bilanciato.

