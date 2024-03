Glicemia: ecco quali cibi mangiare per non farla alzare – MediaTurkey

Uno dei principali modi per affrontare l’iperglicemia e prevenirla è attraverso una corretta alimentazione. L’inclusione di cibi che aiutano a regolare il glucosio nella dieta può ridurre la necessità di farmaci e, in alcuni casi, persino consentire una riduzione delle dosi.

Tra gli alimenti consigliati per stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue ci sono gli spinaci e il cavolo riccio. Questi due vegetali sono ricchi di vitamine A e C, oltre a contenere elevate quantità di potassio, magnesio e ferro, risultando particolarmente utili per le persone affette da diabete. Si consiglia di consumarli cotti a vapore o in insalata, evitando cotture ad alte temperature che potrebbero comprometterne le proprietà benefiche. Possono anche essere utilizzati per preparare frullati dolci, ma è importante non esagerare con la quantità di frutta per evitare un aumento eccessivo della glicemia.

I fagioli sono un altro alimento benefico per regolare il glucosio nel sangue, nonostante la convinzione diffusa che siano dannosi a causa del loro contenuto di carboidrati. Consumati con moderazione e in combinazione con verdure verdi, i fagioli possono contribuire a regolare la produzione di insulina e a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. Sono versatili in cucina e possono essere utilizzati in numerose ricette, come zuppe, polpette e vellutate, offrendo un senso di sazietà immediato e un rilascio lento di carboidrati.

Gli asparagi sono particolarmente indicati per i diabetici grazie alla loro consistenza saziante, al basso contenuto di carboidrati e grassi, e all’elevato contenuto di fibre che favoriscono la perdita di peso. Questo ortaggio si abbina bene a piatti a base di salmone, pollo e carne, facilitandone la digestione. Inoltre, gli asparagi sono ricchi di nutrienti come vitamine C ed E, contribuendo a una dieta equilibrata e salutare per chi soffre di diabete.

Infine, i pomodori sono un’altra opzione benefica per mantenere sotto controllo la glicemia, grazie al loro contenuto di licopene, vitamina C ed E, e ferro. Il licopene, presente soprattutto nella buccia del pomodoro, è noto per le sue proprietà antitumorali, e può essere utilizzato in numerose preparazioni culinarie. Inoltre, i pomodori sono versatili e possono essere consumati crudi in insalata o cotti per preparare zuppe e salse.

In conclusione, una corretta alimentazione ricca di verdure come spinaci, cavolo riccio, fagioli, asparagi e pomodori può contribuire significativamente a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e a migliorare la salute generale delle persone affette da diabete. Integrare questi alimenti nella propria dieta quotidiana può essere un valido supporto alla terapia farmacologica e alla prevenzione delle complicanze legate all’iperglicemia.

Continua a leggere su MediaTurkey: Glicemia: ecco quali cibi mangiare per non farla alzare – MediaTurkey