Le quattro suore protagoniste del programma televisivo “La cucina delle monache” hanno deliziato il pubblico con la ricetta della torta di mele di Sant’Orfeo, un dolce antico e tradizionale con origini nel convento. Queste giovani e appassionate cuoche hanno mostrato passo dopo passo come preparare questa gustosa torta che rappresenta un vero simbolo della tradizione culinaria delle monache.

Per preparare la torta, sono necessari 5 mele, 1 pera, 150 g di burro, 6 cucchiai di farina, 6 cucchiai di zucchero, 3 uova, 150 g di uvetta, 1 bustina di lievito per dolci e un po’ di cannella. Dopo aver pelato e tagliato a dadini le mele e la pera, è importante spruzzarle con succo di limone per evitare che anneriscano. L’uvetta va messa a bagno in acqua tiepida e scolata dopo almeno 10 minuti.

La preparazione dell’impasto inizia facendo sciogliere il burro a bagnomaria e aggiungendo lo zucchero e la farina, mescolando fino a ottenere una crema omogenea. Successivamente si aggiungono le uova, il lievito sciolto nel latte caldo, le mele, la pera, l’uvetta, la cannella e la scorza d’arancia o limone grattugiata. L’impasto viene trasferito in una tortiera foderata con carta forno e infornato a 170°C per circa un’ora.

Questa ricetta rappresenta un tributo alla tradizione culinaria delle monache, che con passione e dedizione continuano a regalarci piatti gustosi da gustare e condividere con chi amiamo. Se siete appassionati della cucina tradizionale e delle ricette antiche, non potete non provare la torta di mele di Sant’Orfeo proposta dalle suore nel programma “La cucina delle monache”. Buon appetito a tutti coloro che si cimenteranno nella preparazione di questo dolce ricco di storia e sapori autentici.

Continua a leggere su MediaTurkey: La cucina delle monache | Ricetta torta di mele di Sant’Orfeo – MediaTurkey