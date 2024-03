Anticipazioni settimanali Uomini e Donne: dal 18 al 22 Marzo 2024

Durante le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda da lunedì 18 a venerdì 22 marzo su Canale 5, si verificheranno numerosi colpi di scena. In particolare, Raffaella e Beatriz faranno un’entrata molto elegante in studio per affrontare la scelta finale di Brando. Maria De Filippi accompagnerà questo momento con la proiezione dei momenti più significativi del tronista insieme alle due pretendenti. Successivamente, le ragazze saranno condotte nel backstage in attesa della decisione di Brando. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Brando si troverà in una situazione di forte indecisione, tanto da richiedere a Maria De Filippi il permesso di uscire per riflettere.

Nel corso della settimana, Brando farà ritorno in studio confessando di essere ancora tormentato dai suoi dubbi e di rimandare la sua decisione finale. Questa scelta porterà Beatriz alle lacrime, una reazione che non ha precedenti nei vent’anni di trasmissione di Maria De Filippi. Nel frattempo, Cristian e Valentina saranno presenti in studio per aggiornare sullo stato attuale della loro relazione e verrà ripresa la discussione riguardante i protagonisti del trono over. Mario sarà protagonista di una romantica uscita con Ida Platano, durante la quale farà un gesto gentile omaggiandola con un mazzo di fiori in occasione della festa della donna.

Inoltre, nel trono classico, Ida sarà al centro dell’attenzione, affrontando una serie di dubbi e decidendo infine di mettere fine alla sua frequentazione con Daniele. Nonostante le speranze nutrite per il futuro, Ida si renderà conto che la scintilla tanto attesa non è mai davvero scoccata tra loro, portandola a concludere la relazione in modo doloroso ma necessario per entrambi.

Passando al Trono Over, tutti gli occhi saranno puntati su Gemma, che inizierà una nuova frequentazione con uno dei cavalieri del parterre che ha catturato la sua attenzione. Dopo del tempo trascorso insieme anche al di fuori dello studio, Gemma sarà sincera riguardo alle sue perplessità sulla relazione, scatenando discussioni e polemiche da parte di Gianni e Tina che metteranno in discussione i comportamenti della dama e solleveranno dubbi sulle sue intenzioni.

In sintesi, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne promettono sorprese, colpi di scena e momenti emotivamente intensi per i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Le decisioni difficili, le relazioni in bilico e le nuove frequentazioni saranno al centro dell’attenzione, tenendo gli spettatori con il fiato sospeso e pronti a seguire ogni sviluppo delle vicende amorose dei protagonisti del popolare programma televisivo di Canale 5.

