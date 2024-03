Anticipazioni La Promessa 19 Marzo 2024: Catalina sotto scacco?

La prossima puntata della soap “La Promessa” promette emozioni forti e colpi di scena. In particolare, Jana farà un tentativo per avvertire Catalina riguardo a Don Lorenzo, il quale sembra avere piani ingannevoli in mente. Nonostante la bella marchesina sembri sempre più vicina al conte, potrebbe non essere del tutto consapevole delle sue vere intenzioni.

Curro, figliastro di Don Lorenzo, si troverà a difendere Jana dalle attenzioni del padre. Dopo aver scoperto il maltrattamento nei confronti della cameriera, il giovane deciderà di intervenire e mettere fine alla situazione. Fingendo di essere stato testimone di comportamenti compromettenti tra il padre e la baronessa, Curro riuscirà a fermare momentaneamente Lorenzo. Tuttavia, il Capitano non rimarrà con le mani in mano e cercherà di eliminare ogni possibile minaccia, incluso il figliastro.

Nonostante Jana e Curro siano convinti che Don Lorenzo stia tramando qualcosa, non hanno ancora le prove necessarie per smascherarlo. Pertanto, si troveranno costretti a rimanere sulla difensiva e a cercare di avvertire chi potrebbe essere nel mirino del Capitano. Jana cercherà di mettere in guardia Catalina, ma la marchesina sembrerà restia ad ascoltarla, mettendo a rischio la sua stessa sicurezza.

Catalina sembrerà non voler prendere sul serio le avvertenze di Jana, ma un gesto inaspettato cambierà le cose. Quando Don Lorenzo proporra alla marchesina di prendere il suo posto durante una visita in banca, lei rifiuterà categoricamente l’offerta. Questo comportamento farà nascere in Catalina dei dubbi sul padre di Curro, spingendola a osservare attentamente i suoi movimenti. Grazie all’avvertimento di Jana, la giovane sarà ora più propensa a indagare e a sospettare delle vere intenzioni di Don Lorenzo.

La prossima puntata di “La Promessa” si preannuncia piena di tensione e colpi di scena, con i personaggi principali alle prese con situazioni sempre più pericolose e ingannevoli. Sarà interessante vedere come Jana e Curro riusciranno a proteggere se stessi e coloro a cui tengono da un nemico così astuto e pericoloso come Don Lorenzo. La suspense è alle stelle e i telespettatori non potranno fare a meno di restare incollati allo schermo per scoprire come si evolverà la situazione.

