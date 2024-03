Anticipazioni Uomini e Donne 18 Marzo 2024: un nuovo attacco per Mario!

Il prossimo episodio di Uomini e Donne, in onda il 18 Marzo 2024 su Canale 5, promette nuovi momenti intensi e sorprendenti. Nell’ultima puntata, gli spettatori hanno assistito a un acceso confronto tra Cristina Tenuta e Ida Platano, scatenato dalla richiesta di Cristina di ballare con Mario Cusitore. Questo ha portato a reazioni negative da parte di Barbara De Santi, Aurora Tropea e Marcello Messina, che hanno criticato apertamente Cristina. Allo stesso tempo, Ida Platano ha mostrato il suo disappunto per l’interesse di Cristina nei confronti di Mario, l’uomo con cui sta uscendo. Sul fronte del Trono Classico, Brando ha annunciato di essere pronto a fare la sua scelta tra Beatriz e Raffaella, mentre il nuovo tronista Daniele ha fatto la sua prima apparizione in studio, mostrando un carattere deciso ma anche un profondo desiderio di trovare l’amore vero.

Nell’episodio in programma per il 18 Marzo, si prospettano nuovi litigi e colpi di scena. La puntata promette di essere emozionante, con momenti intensi e sorprendenti. In particolare, gli spettatori avranno l’opportunità di assistere all’esterna tra Gemma Galgani e Claudio, il nuovo Cavaliere che ha catturato l’attenzione della dama torinese. Nel frattempo, in studio, ci sarà una discussione animata tra Cristina Tenuta e Aurora Tropea, che sembrano essere tornate a confrontarsi in modo tagliente.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano dovrà affrontare Pierpaolo, che sembra essere deluso dal comportamento della tronista. Ida sarà costretta ad ammettere di non aver trattato bene il corteggiatore, il quale a sua volta attaccherà Mario Cusitore, accusandolo di aver mancato di rispetto a Ida durante un’esterna. Tuttavia, Mario negherà categoricamente queste accuse, mostrandosi visibilmente sconvolto. Nel frattempo, Daniele, il nuovo tronista, inizierà a conoscere le sue prime corteggiatrici, mostrando il suo desiderio di trovare l’amore vero dietro alla sua facciata decisa.

In conclusione, il prossimo episodio di Uomini e Donne si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, con nuovi litigi, esterne appassionanti e decisioni importanti da parte dei protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Gli spettatori non potranno che rimanere incollati allo schermo per scoprire come evolveranno le situazioni e quali saranno le scelte finali dei protagonisti del popolare programma televisivo.

