Anticipazioni La Promessa 20 Marzo 2024: Manuel stai attento a…

Le prossime anticipazioni della puntata della Promessa, in onda il 20 Marzo 2024, rivelano che Jimena continuerà a manipolare Manuel con la sua presunta gravidanza. La marchesa simulando sintomi legati alla gestazione, metterà sempre più a disagio Jana, che ha ormai capito la menzogna di Jimena.

La scoperta della presunta gravidanza di Jimena ha cambiato radicalmente le prospettive di Manuel, costringendolo ad abbandonare i suoi sogni di libertà e dedicarsi alla nuova responsabilità di diventare padre. La situazione ha messo in discussione i suoi piani futuri e ha fatto capire a Manuel che diventare padre è ora la sua priorità assoluta.

Jimena approfitta della gravidanza per ottenere maggiore attenzione e cura da parte di Manuel, manipolando la situazione a suo vantaggio. Tuttavia, i continui malori e la insistenza della marchesa stanno iniziando a destare sospetti in Jana, che inizia a dubitare della sincerità di Jimena.

Manuel chiede a Jana di prendersi cura di Jimena durante la gravidanza, mettendola di fronte a una decisione difficile. Jana si rende conto che Jimena sta fingendo e cerca di far aprire gli occhi a Manuel sulla vera natura della situazione. Tuttavia, il coinvolgimento emotivo di Manuel potrebbe portare a conseguenze dolorose.

Nel frattempo, Simona cerca di nascondere a Candela il fatto che conosce già Don Carlos. La cuoca vuole proteggere l’amicizia con Candela e nasconderle il grande sacrificio che ha fatto per starle vicino. Tuttavia, quando Candela confessa di essere innamorata di Don Carlos, Simona si trova in ansia e preoccupata per il futuro dell’amicizia tra di loro.

Le anticipazioni della puntata della Promessa del 20 Marzo 2024 promettono nuovi colpi di scena e rivelazioni che metteranno a dura prova i personaggi principali. Jimena continuerà a manipolare Manuel, mentre Jana cercherà di far aprire gli occhi al marito sulla vera natura della situazione. Nel frattempo, nuovi amori e segreti verranno alla luce, mettendo a rischio le relazioni tra i personaggi. Resta con noi per scoprire cosa succederà nella prossima emozionante puntata della Promessa.

