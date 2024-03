Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20 Marzo 2024: nuovi amori

Il prossimo episodio del Paradiso delle Signore, in onda domani 20 Marzo 2024, vedrà Matteo alle prese con il senso di colpa per aver ingannato suo fratello. Nonostante i tentativi di Portelli di fermare Matteo, l’accordo con Umberto gli impedirà di agire completamente. Ferito dal tradimento, Matteo troverà conforto accanto a Maria, culminando in un bacio tra di loro.

Matteo ha sotto controllo Vittorio e Marcello, mentre Barbieri è sempre più convinto dell’affare con Hofer. Adelaide è determinata a riconquistare Marcello e si impegna a tornare a essere una presenza significativa nella sua vita. Nel frattempo, Tancredi non ha ancora perso la speranza di riconquistare Matilde e vede in Marta un possibile aiuto per far rinascere il loro amore.

Marta si impegna ad aiutare Rita, una giovane madre che ha colpito profondamente la sua anima. Decisa a essere al suo fianco, Marta prende una decisione significativa per il futuro della ragazza e del suo bambino. Nel frattempo, al Paradiso, si prepara la presentazione delle nuove collezioni con Rosa come volto della collezione femminile e Marcello per quella maschile. Sul palco, tra i due, scoppieranno scintille creando momenti di tensione e spettacolarità.

