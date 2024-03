É sempre mezzogiorno | Ricetta lasagna pasquale di Antonio Paolino – MediaTurkey

Il 19 marzo è una giornata molto importante per la tradizione campana, in cui si celebra la festa di San Giuseppe e di tutti i papà. In questa regione, le tradizioni culinarie si mescolano con la religiosità e il valore della famiglia. Nella casa di Antonio Paolino, questa festività viene celebrata con l’immancabile presenza di zeppole e altre prelibatezze tipiche. Tuttavia, Antonio guarda già al futuro e pensa alla Pasqua, preparando con cura una deliziosa lasagna pasquale.

Per realizzare questa gustosa ricetta, sono necessari diversi ingredienti di alta qualità. Tra questi, spiccano le lasagne ricce, il mascarpone, la provola, il formaggio grattugiato, gli albumi, il basilico, gli asparagi, il burro, il cipollotto, il sale, il pepe, il latte, la farina, la noce moscata e altri ingredienti per la besciamella. La preparazione inizia con la cottura delle lasagne ricce, che vengono lessate per qualche minuto e poi lasciate asciugare su un canovaccio con un filo d’olio. Successivamente, si prepara la besciamella, fondendo il burro in un pentolino e aggiungendo farina, latte, noce moscata e portando il tutto a bollore.

In una padella a parte, si fa stufare il cipollotto tritato con del burro e si aggiungono gli asparagi puliti e tagliati a tocchetti, facendoli cuocere per un po’. Il ripieno viene preparato mescolando il mascarpone, gli albumi, la provola grattugiata, il formaggio grattugiato e del basilico fresco, unendo anche gli asparagi precedentemente saltati in padella. Questo composto viene inserito in una sacca da pasticcere e distribuito su ogni lasagna riccia, formando una sorta di girella con la pasta. Le girelle vengono poi disposte in uno stampo e ricoperte con abbondante besciamella e formaggio grattugiato.

Dopo questa preparazione accurata, la lasagna pasquale di Antonio Paolino viene infornata a 170° per circa mezz’ora, fino a quando non risulta dorata e deliziosa. Una volta pronta, questa prelibatezza sarà pronta per essere gustata e condivisa con familiari e amici durante le festività pasquali. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta lasagna pasquale di Antonio Paolino – MediaTurkey