É sempre mezzogiorno | Ricetta zeppole di Natalia Cattelani – MediaTurkey

Il 19 marzo è una giornata speciale in Italia, dedicata a San Giuseppe e caratterizzata da tradizioni culinarie uniche. Una delle tradizioni più amate di questo giorno è la preparazione delle zeppole, un dolce che unisce tutte le regioni del Paese. Natalia Cattelani, esperta pasticciera, condivide la sua versione delle zeppole, un dolce che non può mancare sulla tavola in questa giornata festiva.

Per preparare le zeppole, sono necessari ingredienti come farina, acqua, uova, burro, zucchero e sale. Per la crema che farcirà le zeppole, occorrono tuorli d’uovo, latte, zucchero, amido di mais, burro, scorza di limone e vaniglia. Inoltre, per una variante con crema al cioccolato, si aggiungono altra ingredienti come latte, zucchero, uova, amido di mais, burro, cacao amaro e cioccolato fondente. La preparazione delle creme prevede la miscelazione di vari ingredienti e la cottura sul fuoco fino ad ottenere una consistenza cremosa e gustosa.

Per la preparazione delle zeppole, si deve riscaldare l’acqua con burro, zucchero e sale, aggiungere la farina e mescolare fino a ottenere una palla. Successivamente, si incorporano le uova una alla volta, mescolando bene. L’impasto viene poi trasferito in una sacca da pasticcere e formato su carta forno. Le zeppole vengono fritte in olio caldo fino a doratura, quindi farcite con la crema preparata in precedenza e decorate con zucchero a velo, ciuffi di crema e amarene sciroppate.

Le zeppole di Natalia Cattelani sono un delizioso dolce da gustare in occasione della festa di San Giuseppe, perfette per condividere con amici e familiari. La loro preparazione richiede cura e passione, ma il risultato finale è sicuramente appagante per il palato di chiunque le assaggi. Un vero tripudio di sapori e tradizioni che rendono unica questa giornata speciale.

In conclusione, le zeppole di Natalia Cattelani rappresentano un’autentica espressione della tradizione culinaria italiana legata alla festa di San Giuseppe. Grazie alla maestria e alla passione della pasticciera, è possibile deliziare il palato con un dolce unico e irresistibile, perfetto per celebrare questa giornata ricca di significato e tradizioni. Buon appetito a tutti coloro che avranno il piacere di assaporare queste deliziose zeppole!

