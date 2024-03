É sempre mezzogiorno | Ricetta focaccia di San Giuseppe di Fulvio Marino – MediaTurkey

Oggi, 19 marzo, è la festa di San Giuseppe e per celebrarla in modo delizioso, possiamo preparare la focaccia di San Giuseppe seguendo la ricetta di Fulvio Marino. Questa specialità pugliese è un piatto tradizionale perfetto per l’occasione.

Per preparare la focaccia di San Giuseppe avremo bisogno di diversi ingredienti: 300g di semola, 300g di farina 0, 350ml di acqua, 10g di lievito di birra, 150g di patate schiacciate, 10g di sale e 20ml di olio. Il procedimento è abbastanza semplice: basta mescolare la semola con la farina in una ciotola e aggiungere gran parte dell’acqua. Successivamente, incorporiamo le patate schiacciate fredde e il lievito sbriciolato, lavorando l’impasto per alcuni minuti. Aggiungiamo il sale, l’acqua rimasta e l’olio, lavorando fino a farlo assorbire. Copriamo l’impasto e lasciamo lievitare fino al raddoppio del volume iniziale.

Una volta che l’impasto ha lievitato, possiamo procedere con la preparazione della focaccia di San Giuseppe. Inforniamo a 180°C per circa 30-40 minuti, fino a quando la focaccia risulta dorata e croccante. Questa focaccia di San Giuseppe è perfetta da gustare in occasione della festa di San Giuseppe o in qualsiasi momento in cui vogliate deliziare il vostro palato con un piatto tradizionale e gustoso.

Se volete seguire passo dopo passo la preparazione di questa deliziosa focaccia, potete trovare il video della ricetta di Fulvio Marino su RaiPlay. Non vi resta che mettervi ai fornelli e preparare questa prelibatezza per deliziare il vostro palato. Buon appetito!

