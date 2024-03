Ricetta zeppole di San Giuseppe di Raffaele Lenti – MediaTurkey

Il famoso chef napoletano Raffaele Lenti ha condiviso la sua speciale ricetta per le zeppole di San Giuseppe durante la trasmissione televisiva Geo su Rai3, condotta da Sveva Sagramola. Questo dolce tipico della tradizione partenopea viene preparato in onore del Santo Patrono il 19 marzo di ogni anno.

La preparazione delle zeppole richiede alcuni ingredienti fondamentali, tra cui farina, uova, burro, acqua, sale e olio per friggere. Per la crema, invece, sono necessari tuorli d’uovo, zucchero, amido di riso, latte, scorza di limone, vaniglia, amarene sciroppate e zucchero a velo.

Per realizzare la crema, è importante scaldare il latte con la vaniglia e la scorza di limone in un pentolino, mentre in una ciotola si montano i tuorli con lo zucchero e si aggiunge l’amido, mescolando bene. La pastella ottenuta viene unita al latte caldo e fatta addensare sul fuoco, per poi essere trasferita su un vassoio e lasciata raffreddare in frigorifero.

Per l’impasto delle zeppole, si porta a ebollizione l’acqua con il sale e il burro a pezzetti, si aggiunge la farina tutta in una sola volta e si mescola fino a ottenere un composto che si stacca dalle pareti della pentola. L’impasto viene poi trasferito in una ciotola e si aggiungono le uova due alla volta, assicurandosi che vengano ben assorbite prima di aggiungere le altre. Con l’impasto in una sacca da pasticcere con bocchetta rigata, si formano gli anelli su quadrati di carta forno.

Le zeppole vengono poi fritte in olio caldo a 175°C insieme alla carta da forno, che si staccherà durante la cottura. Dopo averle lasciate dorare, è possibile cuocerle anche in forno preriscaldato a 220°C per 10-15 minuti. Una volta pronte, vengono farcite con la crema preparata in precedenza e completate con tre amarene su ciascuna zeppola e zucchero a velo.

Le zeppole di San Giuseppe di Raffaele Lenti rappresentano un dolce tradizionale e gustoso, ideale da preparare per celebrare la festa del Santo Patrono di Napoli. Seguendo attentamente questa ricetta dettagliata, sarà possibile deliziare amici e familiari con un dolce tipico della ricca tradizione campana. Buon appetito!

