É sempre mezzogiorno | Ricetta pizza del palio di Fulvio Marino – MediaTurkey

Fulvio Marino ci presenta una ricetta tradizionale toscana, la pizza del palio, perfetta per una colazione gustosa e nutriente. Gli ingredienti necessari per prepararla includono farina tipo 0, acqua, lievito di birra fresco, sale e olio extravergine di oliva.

La preparazione della pizza del palio inizia con la mescolanza della farina e dell’acqua in una ciotola, seguita dall’aggiunta del lievito di birra fresco e del sale. Dopo aver lavorato l’impasto per alcuni minuti, si aggiunge il resto dell’acqua e successivamente l’olio, fino a farlo assorbire completamente. L’impasto viene quindi lasciato riposare in frigorifero per 4 ore.

È possibile trovare il video della ricetta di Fulvio Marino su RaiPlay, dove è possibile seguire passo dopo passo la preparazione di questo lievitato toscano.

In conclusione, la pizza del palio di Fulvio Marino è una gustosa e tradizionale ricetta toscana, perfetta per una colazione ricca e saporita.

