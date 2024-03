É sempre mezzogiorno | Ricetta millefoglie di colomba di Daniele Persegani – MediaTurkey

La Pasqua è un momento speciale in cui le tradizioni culinarie prendono il sopravvento, e una delle delizie più amate in Italia durante questa festività è la colomba. Tuttavia, cosa fare se ci sono fette di colomba avanzate e non si sa come utilizzarle? Daniele Persegani, chef di “E’ sempre mezzogiorno”, ha la risposta perfetta: preparare una deliziosa millefoglie di colomba.

Riciclare la colomba avanzata in un dolce creativo e gustoso è sicuramente un’idea originale che sarà apprezzata da tutti gli amanti della pasticceria. Ecco quindi la dettagliata ricetta per realizzare la millefoglie di colomba proposta da Daniele Persegani.

Per preparare questo delizioso dolce avrai bisogno dei seguenti ingredienti: 1 colomba, 80 g di burro, 150 g di cioccolato fondente, cacao in polvere e panna montata. Inoltre, per la crema avrai bisogno di 4 tuorli, 140 g di zucchero, 50 g di amido di riso, mezzo litro di latte, vaniglia, mezzo litro di panna montata, 50 ml di Marsala.

Il procedimento per preparare la crema inizia scaldando il latte con la vaniglia, poi sbattendo i tuorli con lo zucchero e aggiungendo l’amido di riso o mais. Mescola il tutto e aggiungi il latte caldo, facendo addensare la crema sul fuoco. Una volta pronta, lascia raffreddare la crema in frigorifero e poi uniscila al Marsala e alla panna montata.

Per la preparazione della millefoglie, inizia tagliando la colomba in fette orizzontali e mettile in forno per farle dorare e diventare croccanti. Alterna quindi strati di colomba, crema e cioccolato fuso fino a completare il dolce. Infine, decora con panna montata e cacao in polvere per un tocco finale.

La millefoglie di colomba di Daniele Persegani è un dolce goloso e originale, perfetto per dare nuova vita agli avanzi di colomba in modo creativo. Un’idea semplice ma di grande impatto per deliziare i tuoi ospiti durante le festività pasquali. Se desideri seguire la preparazione passo dopo passo, puoi trovare il video della ricetta su RaiPlay.

Non perdere l’opportunità di provare questa gustosa millefoglie di colomba e sorprendere tutti con la tua creatività in cucina!

