É sempre mezzogiorno | Ricetta involtini di pasta alla siciliana di Giusina Battaglia – MediaTurkey

La Pasqua in Sicilia è un momento molto importante, caratterizzato da tradizioni secolari e da piatti tipici che rappresentano l’essenza della cucina siciliana. Tra le ricette più amate e tradizionali di questa festività c’è quella degli involtini di pasta alla siciliana, che la chef esperta Giusina Battaglia ha gentilmente condiviso con noi.

Per preparare questo piatto gustoso avremo bisogno di ingredienti semplici ma dal sapore intenso: spaghetti, melanzane, salsa di pomodoro, formaggi come caciocavallo e parmigiano, aglio, basilico, olio di semi, olio extravergine d’oliva, sale, pepe e ricotta salata. La combinazione di questi ingredienti darà vita a un piatto saporito e ricco, perfetto per celebrare la Pasqua in modo autentico.

Il procedimento per realizzare gli involtini di pasta alla siciliana è abbastanza semplice ma richiede attenzione e cura nei dettagli. Dopo aver tagliato le melanzane a fette e averle lasciate spurgare per un’ora, si procede con la loro frittura in olio profondo. Nel frattempo, in una padella si fa rosolare la pasta avanzata con un po’ d’olio e salsa di pomodoro, aggiungendo i formaggi grattugiati e lasciando insaporire il tutto.

Una volta pronti gli ingredienti principali, si passa alla creazione degli involtini: su ogni fetta di melanzana fritta si adagia una generosa porzione di spaghetti conditi, che verranno poi arrotolati per formare degli involtini. Questi vengono disposti in una pirofila con un fondo di sugo, ricoperti con altro sugo e formaggi grattugiati, e infornati a 180° per circa 15 minuti, fino a quando saranno dorati e croccanti.

La ricetta degli involtini di pasta alla siciliana proposta da Giusina Battaglia durante la trasmissione televisiva “É sempre mezzogiorno” è un vero e proprio inno ai sapori e alle tradizioni della Sicilia. Se volete seguire passo dopo passo la preparazione di questo piatto delizioso, potete trovare il video della ricetta su RaiPlay, per imparare tutti i segreti della cucina siciliana direttamente dalla chef esperta.

In conclusione, se volete deliziare amici e parenti con un piatto tipico e gustoso durante le festività pasquali, gli involtini di pasta alla siciliana di Giusina Battaglia sono sicuramente la scelta perfetta. Con un mix di ingredienti genuini e una preparazione accurata, questo piatto vi permetterà di portare in tavola tutta l’autenticità e la bontà della cucina siciliana. Buon appetito!

