É sempre mezzogiorno | Ricetta uova alla scozzese di Daniele Persegani – MediaTurkey

Le uova alla scozzese sono un piatto tradizionale e gustoso, ideale per celebrare le festività pasquali in modo originale. La ricetta proposta da Daniele Persegani è semplice da preparare e garantisce un risultato sorprendente.

Gli ingredienti necessari per realizzare le uova alla scozzese includono uova, pangrattato, olio di semi, radicchio misto, aceto balsamico, olio extravergine di oliva, salsiccia, macinato di maiale, salsa worcester, senape, noce moscata, erba cipollina, sale e pepe. Questa combinazione di ingredienti conferisce al piatto un sapore ricco e avvolgente.

Il procedimento per preparare le uova alla scozzese è piuttosto semplice. Si inizia cuocendo le uova in acqua bollente per circa 4 minuti, per poi lasciarle intiepidire e rimuovere il guscio. Successivamente, si prepara un composto con il macinato di maiale, la salsiccia sgranata, l’erba cipollina tritata, la senape, la salsa worcester, la noce moscata, il sale e il pepe. Si avvolgono le uova sode con questo impasto, si passano nell’uovo sbattuto e nel pangrattato, e infine si friggono in olio caldo fino a doratura. Le uova alla scozzese vengono poi servite su un letto di radicchio misto condito con aceto balsamico e olio extravergine di oliva, per un tocco di freschezza e colore.

Questa ricetta di uova alla scozzese firmata da Daniele Persegani è un’ottima scelta per sorprendere i tuoi ospiti durante le festività pasquali. Seguendo attentamente le indicazioni passo dopo passo, potrai preparare un piatto delizioso e originale che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi. Buon appetito e buona Pasqua!

