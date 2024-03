La primavera è finalmente arrivata e con essa arrivano in tavola colori e sapori freschi e genuini. Per celebrare l’arrivo della bella stagione, niente di meglio di un piatto di spatzle con asparagi e speck, proposto da Barbara De Nigris con la sua passione per la cucina e ingredienti di alta qualità. Questa ricetta semplice ma gustosa promette di conquistare il palato di tutti gli amanti della buona tavola.

Per preparare gli spatzle con asparagi e speck, avremo bisogno di farina 00, uova, olio d’oliva, acqua, sale, noce moscata, asparagi, speck, burro, formaggio grattugiato, mandorle, erba cipollina, sale e pepe. Iniziamo preparando la pastella per gli spatzle, mescolando le uova con olio, acqua e noce moscata, aggiungendo poi la farina e lasciando riposare il composto in frigorifero.

Nel frattempo puliamo gli asparagi e li sbollentiamo, tagliando poi i pezzetti e mettendoli in un mixer con mandorle tostate, formaggio grattugiato e olio d’oliva per ottenere una crema omogenea. In una padella, saltiamo le punte degli asparagi con burro e croccanti dadini di speck. Portiamo a bollore l’acqua di cottura degli asparagi e con l’apposito strumento facciamo cadere sopra gli spatzle, scolandoli e saltandoli in padella con lo speck e la crema di asparagi.

Infine, serviamo gli spatzle con asparagi e speck decorando il piatto con le punte degli asparagi saltate e erba cipollina fresca. Questo piatto unisce sapori autentici e ingredienti di stagione, perfetto per un pranzo in compagnia degli amici a mezzogiorno. Se siete curiosi di scoprire altre ricette del programma “É sempre mezzogiorno”, potete trovare i video su RaiPlay. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta spatzle con asparagi e speck di Barbara De Nigris – MediaTurkey