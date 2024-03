É sempre mezzogiorno | Ricetta colomba facile di Fulvio Marino – MediaTurkey

La Pasqua si avvicina e con essa le tradizioni culinarie che la caratterizzano, tra cui la colomba, un dolce simbolo di questa festività. Fulvio Marino, rinomato panettiere piemontese specializzato in dolci pasquali, ci presenta la sua versione semplificata di questo classico, perfetto da condividere con la famiglia durante le festività.

Gli ingredienti necessari per preparare la colomba facile sono comuni e facilmente reperibili: farina, zucchero, sale, uova, lievito di birra, burro, acqua, latte, arancia candita, scorza di arancia e limone. Per la glassa, invece, sarà necessario procurarsi farina di mandorle, amido di mais, zucchero semolato, albume, sale, mandorle intere e granella di zucchero.

Il processo per realizzare la colomba inizia con la preparazione dell’impasto: mescolare la farina con il lievito, il latte e parte dell’acqua, aggiungere le uova sbattute, lo zucchero, il sale e il burro a pezzetti, lavorando l’impasto fino a far assorbire completamente il burro. Dopo aver fatto riposare l’impasto in frigorifero per 8 ore, si stende e si farcisce con burro aromatizzato alla scorza di agrumi, arancia candita a dadini e gocce di cioccolato. L’impasto viene poi arrotolato e posizionato nello stampo a colomba, facendo attenzione a formare le ali.

Dopo la lievitazione, si prepara la glassa mescolando tutti gli ingredienti e spalmandola sulla colomba, decorando con mandorle intere e granella di zucchero. Infine, si cuoce in forno caldo a 180° per 45 minuti.

La colomba facile di Fulvio Marino è pronta per essere gustata in tutta la sua bontà e fragranza, un dolce che renderà ancora più speciale la tavola pasquale. Seguite le ricette di “É sempre mezzogiorno” su RaiPlay per scoprire altre prelibatezze preparate dallo chef e augurate una Buona Pasqua a tutti coloro che vi sono cari.

In conclusione, la colomba resta un simbolo culinario importante durante le festività pasquali, e grazie alla versione semplificata proposta da Fulvio Marino, è possibile preparare questo dolce tradizionale con facilità e godere di tutto il suo sapore e profumo in compagnia dei propri cari. Che la colomba e le altre delizie pasquali possano rendere ancora più speciale e gustosa la vostra festa. Buona Pasqua a tutti!

Continua a leggere su MediaTurkey: É sempre mezzogiorno | Ricetta colomba facile di Fulvio Marino – MediaTurkey