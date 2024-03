É sempre mezzogiorno | Ricetta tatin di carciofi ripieni di Daniele Persegani – MediaTurkey

Il noto chef Daniele Persegani presenta una ricetta perfetta per un pranzo in famiglia o un pic nic di Pasquetta: la tatin di carciofi ripieni. Si tratta di un antipasto goloso e sfizioso che sicuramente conquisterà tutti i commensali presenti a tavola.

Gli ingredienti necessari per preparare questa deliziosa torta salata includono farina, olio, uovo, lievito per torte salate, carciofi, pancetta, patate, formaggio grattugiato, mozzarella, capperi, vino bianco, tuorli, prezzemolo, menta, sale e pepe. La preparazione inizia con la creazione dell’impasto, mescolando gli ingredienti fino a ottenere un panetto liscio ed omogeneo, che poi va lasciato riposare per circa mezz’ora.

Successivamente, si procede con la pulizia dei carciofi, eliminando il gambo, le foglie esterne e la barba, e immergendoli in acqua e succo di limone per evitare che anneriscano. Il ripieno viene preparato rosolando la pancetta con i capperi, unendo le patate schiacciate, il prezzemolo, il formaggio grattugiato e la menta, e aggiungendo infine i tuorli. Una volta raffreddato, il ripieno viene utilizzato per farcire i carciofi insieme a un dadino di mozzarella, che vengono poi disposti su una tortiera foderata con carta forno e bagnati con vino bianco, sale e pepe. Dopo aver coperto il tutto con carta d’alluminio, la torta viene infornata a 180° per 20 minuti.

Una volta sfornata, si rimuove la stagnola e si ricoprono i carciofi con il disco di pasta matta preparato in precedenza, bucherellandolo con una forchetta prima di rimettere in forno per altri 20 minuti. Infine, la torta viene capovolta sul piatto da portata e servita calda, pronta per deliziare il palato di tutti i commensali presenti a tavola.

Questa gustosa ricetta di Daniele Persegani e molte altre sono disponibili su RaiPlay, pronte per essere sperimentate e apprezzate. Buon appetito a tutti coloro che si cimenteranno nella preparazione di questa deliziosa tatin di carciofi ripieni, un piatto che sicuramente farà la felicità di chiunque lo assaggi.

