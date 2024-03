É sempre mezzogiorno | Ricetta rotolo di vitello in crosta di carote di Antonio Paolino – MediaTurkey

Antonio Paolino, lo chef famoso per la sua passione per la cucina e la musica, trova ispirazione dalla Pasqua per creare un piatto perfetto per il pranzo delle feste. Si tratta del rotolo di vitello in crosta di carote, un secondo piatto sontuoso e primaverile che promette di deliziare i palati di tutti i commensali.

La lista degli ingredienti necessari per preparare questa prelibatezza è la seguente: fesa di vitello, aglio, pane al latte, carote arancioni e gialle, pisellini, formaggio grattugiato, albumi, timo, basilico, uova, olio extravergine di oliva, carote, amido di mais, sale, pepe, maionese, aceto bianco, rafano grattugiato, erba cipollina.

La preparazione del rotolo inizia con la cottura delle uova, che vengono sode per poi essere tagliate a dadini insieme alle carote e ai pisellini. Questo composto viene saltato in padella con olio e aglio. Successivamente, si prepara un impasto con la mollica di pane, il formaggio, gli albumi, le erbe aromatiche e le verdure saltate.

La fesa di vitello viene aperta a portafoglio, condita con aglio, sale, pepe, olio e timo, e farcita con il composto di pane e verdure. Al centro vengono posizionate le uova sode e il tutto viene arrotolato. Per la crosta, le carote arancioni vengono grattugiate e mescolate con amido di mais, sale e pepe. Questa crosta viene compattata sulla carne e l’arrosto viene cotto in forno per circa 90 minuti.

Per completare il piatto, si prepara una salsa mescolando maionese, aceto bianco, rafano grattugiato, erba cipollina e sale. Il rotolo di vitello in crosta di carote viene quindi tagliato a fette e servito con la salsa preparata.

La ricetta di Antonio Paolino rappresenta una vera esplosione di sapori e profumi, perfetta per celebrare le festività in compagnia di familiari e amici. Invita a provare a preparare questo piatto unico e irresistibile e a lasciarsi conquistare dalla sua bontà. Buon appetito!

