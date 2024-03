Tumore al colon: ecco il sintomo che tutti sottovalutano – MediaTurkey

Il tumore del colon-retto è una delle forme più comuni e pericolose di cancro, spesso sottovalutato a causa della tendenza a ignorare i segnali che il corpo ci invia. Questa malattia colpisce il tratto intestinale inferiore ed è una sfida per i medici a causa della difficoltà di riconoscerla precocemente.

Uno dei sintomi spesso sottovalutati è la presenza di sangue nelle feci, che può essere un segno di blocco o di tumore. Anche i cambiamenti nei movimenti intestinali, come diarrea o stipsi improvvisa, possono essere segnali di allarme. Inoltre, la stanchezza e la debolezza persistenti, che non migliorano con il riposo, possono indicare un’anemia causata da sanguinamento nel tratto gastrointestinale.

La perdita di peso involontaria è un altro sintomo da non trascurare, poiché potrebbe essere indicativa di un problema come il tumore del colon-retto. Il dolore addominale, i crampi e il disagio costante nella zona addominale non dovrebbero essere ignorati, in quanto potrebbero essere segnali di problemi più gravi.

L’ingrossamento addominale, causato dall’accumulo di gas nello stomaco e nell’intestino, è spesso attribuito a cause benign, ma potrebbe nascondere qualcosa di più serio. È importante prestare attenzione a tutti i sintomi e non sottovalutarli, poiché il tumore del colon-retto continua a essere una delle principali cause di morte per cancro in tutto il mondo.

