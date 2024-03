Vivere il giardino in estate, alcuni suggerimenti utili da seguire

Le vacanze estive al mare sono belle, ma quando c’è troppa ressa il rischio è quello di non godersele appieno, vero? Può capitare anche di apprezzare ancora di più il proprio spazio esterno in questi casi. Indipendentemente dalle dimensioni del giardino, avere uno spazio esterno e all’aria aperta da sfruttare, è una vera e propria manna dal cielo nelle stagioni più calde.

Una pergola per donare un tocco di magia al proprio spazio verde

Una delle soluzioni più gettonate per apprezzare ancora di più il proprio giardino e per viverlo davvero in maniera intensa e costante durante la stagione estiva, è senz’altro quello di installare una pergola. È chiaro che, con un’idea del genere, la cosa migliore da fare è quella di affidarsi a professionisti del settore, come ad esempio Legno Casa & Giardino, che si occupa della progettazione e installazione di meravigliose e funzionali pergole Bergamo e non solo.

È chiaro che le pergole, sia che venga usato un materiale come il legno sia in riferimento all’alluminio, o anche una combinazione tra questi due materiali, sono una soluzione perfetta per permettere la realizzazione di ottimi angoli e coni d’ombra in spazi particolarmente ampi come quelli esterni. D’altro canto, permettono anche di aumentare la protezione nei confronti di ogni tipo di intemperia climatica, esattamente come accade con verande e tettoie.

Creare delle zone d’ombre

Poter apprezzare e godersi il proprio spazio verde dipende chiaramente anche dalla capacità di creare al suo interno una vera e propria zona dedicata al relax. Sia che si tratti di una cena in compagnia di amici che di un tè pomeridiano, l’unico requisito da rispettare è quello di poter contare su un’area d’ombra. Quindi, perché non pensare all’installazione di un ombrellone decentrato, a cui poi abbinare dei divani o dei tavolini. Una soluzione che si adatta alla perfezione a tutti coloro che vogliono un giardino raffinato ed elegante, ma al contempo sobrio.

Cucina in giardino se la vostra passione sono i fornelli

Avete un giardino piuttosto grande con la tipica casetta degli attrezzi? Perché non immaginarla in maniera completamente diversa? Ad esempio, potreste trasformarle tale casetta in una vera e propria mini-cucina, in cui inserire tutto ciò che serve per organizzare splendidi pranzi e cene. Come si può facilmente intuire, la posizione fa la differenza, ma una casetta degli attrezzi può essere riconvertita in modo molto semplice.

Giusto per fare un esempio, con l’aggiunta di una pedana completamente rivestita in legno, adatta ovviamente agli esterni, si può introdurre una presa per l’acqua e anche lo scarico del lavello, con un ottimo isolamento rispetto all’umidità che comunque porta con sé il prato. Un’idea interessante è quella che prevede la realizzazione di una mini-cucina in muratura, usando degli appositi pannelli realizzati in calcestruzzo cellulare. Una scelta che porta con sé diversi vantaggi, tra cui una notevole semplicità a livello di lavorazione, altrimenti si può pensare anche all’uso delle tradizionali basi con i pensili. E, sempre nei pressi della casetta degli attrezzi riconvertita, ecco che l’installazione di un barbecue diventa quasi d’obbligo, contornata da sedie e da un apposito tavolo da esterni. Attenzione alla scelta dell’illuminazione, che dovrà ovviamente essere adeguata allo scopo per cui si crea tale area.

Perché conviene creare un angolo doccia all’aperto

Durante la stagione estiva, le alte temperature rappresentano un problema mica da ridere. Eppure, avendo uno spazio verde, può diventare molto più semplice trovare adeguato refrigerio, ma anche giocare. Avendo già a disposizione un punto acqua, ad esempio, si può provare a realizzare un angolo doccia. In questo caso serve dotarsi di una controparete realizzata con appositi listelli di legno, piuttosto che optare per delle pannellature divisorie che vengono proposte sul mercato già pronte per l’installazione.